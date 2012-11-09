پهپاد آمریکایی با برخورد قاطع نیروهای مسلح مجبور به فرار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به ادعای اخیر پنتاگون مبنی بر حمله جنگندههای ایرانی به پهپاد آمریکایی در خلیج فارس، گفت: هفته گذشته یک فروند هواپیمای ناشناس به فضای فوقانی دریای سرزمینی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خلیج فارس وارد شد که با اقدام به هنگام، هوشمندانه و قاطع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مجبور به فرار شد.
وی گفت: : این تجربه و نیز سوابق قبلی حاکی از آن است که جمهوری اسلامی ایران با هوشیاری لازم، همه تحرکات را به طور دقیق رصد کرده و با اقتدار موثر، اقدامهای قاطع، لازم و به موقع را معمول خواهد کرد.
وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با استفاده از همه ظرفیتهای ذیربط از جمله مراجع ذیصلاح بینالمللی موضوع را در دست پیگیری دارد.
به گزارش مهر پنتاگون با صدور بیانیهای اعلام کرده که هفته گذشته دو جنگنده سوخو-۲۵ ایرانی به یک هواپیمای بدونسرنشین آمریکایی حمله کرده اند.
سی ان ان نیز به نقل از دو ﻣﻘﺎم آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد که اﯾﻦ دو ﺟﻨﮕﻨﺪه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﺑﻮده اند.
سی ان ان در گزارش خود در این ارتباط گفت: با وجودی که در این حمله به هواپیمای آمریکایی صدمه ای نرسیده اﻣﺎ این اقدام سبب نگرانی پنتاگون شده است.
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