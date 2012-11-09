صدرنشینی گسترش فولاد و پاس/ توقف مسجد سلیمان و شکست تیم پیروانی

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نهم لیگ دسته اول فوتبال عصر امروز در شهرهای مختلف پیگیری شد که در حساس‌ترین این مسابقات تیم فوتبال گسترش فولاد موفق شد با پیروزی برابر پارسه ایرانیان 19 امتیازی شود و جای نفت مسجد سلیمان را در صدر جدول بگیرد. مسجد سلیمان هم امروز مقابل شهرداری اراک با تساوی متوقف شد. سنگ آهن بافق هم که هفته گذشته افشین پیروانی را به عنوان سرمربی جدید خود انتخاب کرده بود، بدون فیروز کریمی هم شکست را تجربه کرد.

در گروه دوم این مسابقات هم پاس همدان با پیروزی برابر نیروی زمینی موقتا به صدر گروه دوم صعود کرد. نتایج کامل بازی‌های هفته نهم در دو گروه اول و دوم به شرح زیر است:

گروه الف

* اتکا گرگان یک - نساجی مازندران یک

* شهرداری اراک 2 - نفت مسجد سلیمان 2

* مس سرچشمه یک - سنگ آهن بافق صفر

* گل گهر سیرجان یک - الوند همدان صفر

* گسترش فولاد یک - پارسه ایرانیان صفر

* شاهین بوشهر یک - ماشین سازی تبریز 2

* استقلال اهواز 3 - ابومسلم 3

گروه ب

* سایپا قائمشهر 2 - شهرداری بندرعباس یک

*فولاد یزد صفر - شهرداری یاسوج 2

* پاس همدان یک - نیروی زمینی صفر

*راهیان کرمشاه 2 - برق شیراز 2

* شهرداری تبریز یک - ایرانجوان بوشهر یک

* حفاری اهواز 2 - مس رفسنجان یک

تنها دیدار باقی مانده از هفته نهم فردا شنبه بین تیم‌های یادآوران شلمچه و استقلال خوزستان برگزار می‌شود.

در گروه اول، گسترش فولاد با 19 امتیاز صدرنشین است و نفت مسجد سلیمان و نساجی مازندران هم به ترتیب با 18 و 17 امتیاز دوم و سوم هستند.

در گروه دوم هم پاس همدان با یک بازی بیشتر نسبت به استقلال خوزستان، 18 امتیازی است و موقتا در صدر جدول قرار دارد. استقلال خوزستان و راهیان کرمانشاه هم با 17 و 16 امتیاز در رده‌های بعدی هستند.