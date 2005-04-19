تيم ملي فوتبال بخاطر شادي مردم مي خواهد به جام جهاني برود

دعوت از محمدمايلي كهن بعنوان كارشناس به برنامه ورزشي 90 درابتدا طبيعي بنظر مي رسيد، اما زماني كه مايلي كهن بحث اصلي كه كارشناسي رقابتهاي فوتبال ليگ برتر بود را رها كرد و وارد حاشيه ومسائل تيم ملي فوتبال شد، اين تصور را باطل كرد.



پرونده وعملكرد مايلي كهن به لحاظ فني درفوتبال ما برهمگان روشن است ونيازي نيست كه دوباره آنرا بررسي كنيم وبگوييم كه درزمان مسووليتش درتيمهاي ملي بزرگسالان واميد چه عناويني را براي فوتبال ما به دست آورده يا ازدست داده است.



صد البته او دردو دوره اي كه مربيگري تيمهاي ملي بزرگسالان و اميد را برعهده داشت، نقاط ضعف وقوت فراواني ازخود بر جاي گذاشت كه به شهادت نتايجي كه كسب كرده، برخي معتقدند نمي توان پرونده مربيگري او را به صورت كامل مثبت تلقي كرد. با اين وجود نقد عملكرد او جايگاهي در اين مطلب ندارد وما فقط به گفته هاي مايلي كهن مي پردازيم.

مايلي كهن در اين برنامه سعي داشت با استفاده از افكارعمومي دردفاع ازبازيكني مانند ايمان مبعلي بارديگربرانكو را مورد انتقاد شديد قراردهد و ازآنجا كه مدتها بود كه چنين تريبوني دراختيارش نبود، بسياري ازمسائل را جسته وگريخته مطرح كرد وعليرغم تذكرات مجري برنامه با طرح مسايل حاشيه اي سعي درمحكوم كردن كادرفني وفدراسيون فوتبال داشت. او در برنامه نود سعي مي كرد با طرح بحث نيمكت نشيني ايمان مبعلي وبازي فريدون زندي درتيم برانكو افكارعمومي را به سود خود و به ضرر فدراسيون فوتبال وبرانكو برانگيزاند.



دراينكه ايمان مبعلي يكي از آماده ترين وبهترين بازيكنان حال حاضر تيم ملي است، شكي نيست و ما نيز با آقاي مايلي كهن هم عقيده ايم ؛ اما نيازي هم نيست كه مايلي كهن اين امر بديهي را بازگوكند. چرا كه اغلب قريب به اتفاق هواداران وكارشناسان فوتبال براين نكته صحه مي گذراند، اما اينكه برانكو چرا از او استفاده نمي كند؛ يك بحث فني وسليقه اي درامر مربيگري است كه فقط به خود برانكوباز مي گردد.

آقاي مايلي كهن كه مردم را دعوت به قضاوت درخصوص صحت گفته هاي خود مي كند و اينقدرنظر مردم ومطبوعات برايش اهميت دارد، شايد فراموش نكرده باشد كه در زمان مربيگري اش درتيم ملي بزرگسالان 90 درصد مردم ومطبوعات مهدي پاشازاده را بازيكني موثر براي تيم ملي مي دانستند، ولي او هيچگاه به اين خواسته ها توجه نكرد وترجيح مي داد از استاد اسدي استفاده كند.

پاشازاده همان بازيكني است كه بعد از بركناري مايلي كهن ازتيم ملي دردوبازي رفت برگشت ايران و استراليا يكي ازپايه هاي استوارصعود تيم ملي فوتبال ايران بود وهنوزهم اين بازيكن درسطح اول فوتبال اروپا بازي مي كند، اما استاد اسدي بعد از اينكه مايلي كهن ازتيم ملي كنار رفت، در فوتبال فراموش شد وحتي درباشگاههاي دسته دوم نيز اورا به بازي نگرفتند.



اگربحث توجه واحترام به افكارعمومي است، پس چرا مايلي كهن آن زمان به افكارعمومي وقعي نمي نهاد، اما امروز پرچمدار و نماينده افكارعمومي درجبهه مخالف تيم ملي وفدراسيون شده است.



مايلي كهن كه خود را يك نيروي ارزشي ومتعهد مي داند ومعتقد است كه قلبش براي تيم ملي مي تپد، آيا نمي داند كه با طرح اينگونه بحثها آب به آسياب دشمنان و مخالفان تيم ملي فوتبال مي ريزد وهمان جرياني كه سعي داشتند زماني او را تخريب كنند و بدترين القاب و الفاظ را درباره اش به كارمي بردند، امروزمدافع اوشده وبه استفاده سياسي از وي مي پردازند. شايد آنها كساني باشند كه تمام تلاش و هدفشان عدم صعود تيم ملي به جام جهاني وعقب گرد فوتبال اين مملكت است.



به اعتقاد نگارنده ؛ متاسفانه مايلي كهن پيشتر نيز در مقاطعي ، آگاهانه و يا ناآگاهانه حرمتها را نگه نداشته وهرگاه كه در كار با مشكل و مانعي روبرو شده ، بدترين مواضع را درقبال مديران خود گرفته و اين امردررابطه با مربيگري اودرتيمهاي باشگاهي نيزصادق است.

وي زماني كه درتيم پيكان مربي بود، شهسواري مديرعامل پيكان در پي تعويض مايلي كهن برآمده بود، با نويسنده مطلب دراين خصوص مشورت كرد ودر آن زمان به مديرعامل پيكان گفتيم كه اگرمايلي كهن را بركناركند، بايد منتظر شديدترين انتقادها از ناحيه وي باشد. ولي شهسواري شخصيت مايلي كهن را بالاتر ازاين حرفها مي دانست، چرا كه با مايلي كهن ادعاي رفاقت داشت. وقتي مايلي كهن ازپيكان رفت و آن مواضع را درقبال مديريت پيكان گرفت، تازه شهسواري متوجه معاني كلماتي همچون مرام، معرفت ورفاقت شد.