به گزارش خبرنگار مهر، از هفته نهم لیگ دسته اول فوتبال کشور تیم شاهین بوشهر در ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر میزبان ماشین‌سازی تبریز بود که بازیکنان این تیم با ارائه یک بازی ضعیف تن به شکست دو بر یک مقابل میهمان خود دادند تا اولین شکست خانگی شاهین در این فصل رقم بخورد.

بازیکنان شاهین که چند روزی را به علت عدم‌دریافت مطالبات خود در اعتصاب به سر برده بودند و از آمادگی لازم برخوردار نبودند نتوانستند انتظارات هواداران را به خوبی برآورده سازند و ماشین‌سازی نیز به خوبی از این وضعیت بهره بردند.

نیمه اول این مسابقه بدون گل به پایان رسید ولی در دقیقه 56 بازی مصطفی چترآبگون موفق شد ماشین‌سازی را جلو بیاندازد تا شاهینی‌ها حملات خود را برای رسیدن به گل تساوی افزایش دهند که توسط محمدجواد زارعی به گل تساوی رسیدند.

ابوالفضل کمالی از شاهین در دقیقه 84 بازی با دریافت کارت قرمز از زمین بازی اخراج شد.

در حالی که این مسابقه در پایان وقت قانونی با نتیجه مساوی در جریان بود، جاوید یوسفی در دقیقه 93 گل برتری ماشین‌سازی را به ثمر رساند تا این تیم با دست پر از بوشهر برگردد.

لازم به ذکر است بازیکنان شاهین علت عدم دریافت حقوق خود در مقابل الوند همدان در هفته گذشته به میدان نرفته بودند.