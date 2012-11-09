تاکید روسای جمهور ایران و اندونزی بر ناعادلانه بودن ساختارهای حاکم بر جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در ملاقات با یودیودنو ، رییس جمهور اندونزی ضمن تقدیر از میزبانی و برگزاری مناسب اجلاس مجمع دموکراسی بالی اظهار داشت: این مجمع ابتکار بسیار خوبی بود و امیدواریم به سرعت جایگاه خود را در مناسبات جهانی پیدا کند.



رییس‌جمهور با بیان اینکه دموکراسی به معنای حاکمیت مردم نمی‌تواند تحمیلی بوده و یا با شیوه خاصی در دنیا ارائه شود، گفت: فرهنگ، سنتهای ملل مختلف، عدالت و انسانیت نقش اصلی را در ایجاد دموکراسی ایفا می‌کند.



احمدی نژاد با اشاره به اینکه ایران و اندونزی همواره روابط خوبی با یکدیگر داشته و در واقع از یک خاستگاه و جبهه فرهنگی برخوردارند، تصریح کرد: هیچ نقطه منفی در روابط ایران و اندونزی وجود ندارد و دو کشور نمی‌توانند با یکدیگر دوست و برادر نباشند.



رییس‌جمهور افزود: گسترش همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران و اندونزی به عنوان دو بازوی قوی در غرب و شرق آسیا به ویژه در دوره‌ای که نظام یکسویه جهان به پایان راه خود رسیده و باید نظام جدیدی جایگزین آن شود، مطمئنا به نفع دو کشور و کشورهای قاره آسیا خواهد بود.



احمدی نژاد اظهار داشت: به طور یقین اندونزی و ایران هرگز حاضر نیستند نظام یکطرفه جهان و سلطه‌گری را بپذیرند از این رو باید به دنبال برقراری نظام نوینی در جهان باشیم که خوشبختانه اجلاس دموکراسی بالی نیز عملکردی در این راستا از خود به نمایش گذاشت.



رییس‌جمهور در ادامه با بیان اینکه در زمینه‌های سیاسی روابط دیپلماتیک بسیار خوبی میان جمهوری اسلامی ایران و اندونزی برقرار است، گفت: امروز این فرصت و ظرفیت به طور کافی در دو کشور مهیاست تا روابط خوب خود در حوزه دیپلماسی را به صحنه‌های اقتصادی، تجاری و فرهنگی نیز گسترش دهیم.



احمدی نژاد با اشاره به زمینه های اقتصادی رو به گسترش ایران و اندونزی، بر لزوم تقویت و ارتقاء سطح روابط تجاری میان دو کشور تاکید کرد .



وی همچنین با اشاره به زمینه‌های موجود برای تقویت و توسعه همکاری های فرهنگی میان ایران و اندونزی، اظهار داشت: هر دو کشور اسلامی بوده و از تعصبات قومی و قبیله‌ای دور هستند و افراط‌گرایی و توسعه‌طلبی در آنها وجود ندارد؛ ایران و اندونزی می‌توانند با برگزاری مراسم های مشترک و هفته‌های فرهنگی به گسترش اسلام ناب کمک کنند.



احمدی‌نژاد در ادامه با اشاره به نقش و مسوولیتهای جمهوری اسلامی ایران و اندونزی در عرصه بین‌الملل با توجه به جایگاه برجسته دو کشور در منطقه و سطح جهان، گفت: امروز اوضاع بین‌المللی به هم ریخته و یک جانبه گرایی موجود در جهان به تمامی ملتهای مستقل فشار می‌آورد که می توان برای مقابله و رویارویی با آن و گسترش اسلام ناب در جهان و بخصوص در زمینه حل مسائل کشورهای مسلمان همکاری های خوبی را هم در آسیا و هم در صحنه بین‌الملل به انجام رساند و ایفای نقش کرد.



وی با بیان اینکه اوضاع و شرایط در برخی از کشورهای مسلمان از جمله سوریه، بحرین ، یمن، افغانستان، پاکستان و عراق به گونه ای است که روزانه عده زیادی از مردم در این کشورها کشته می شوند، گفت: معتقدم می توان با همکاری و کمک یکدیگر برنامه ای برای کمک به ایجاد صلح و برادری در این مناطق طراحی کرد.



احمدی نژاد با اشاره به مسائل و تحولات سوریه این موضوع را یکی از مباحث مهم صورت گرفته در اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران عنوان کرد و اظهار داشت: امروز در سوریه، روش جنگ و درگیری، در پیش گرفته شده است و برخی کشورها نیز با ارسال سلاح و حمایت از گروهها به ایجاد جنگ در این کشور تشویق می‌کنند، معتقدیم جنگ و درگیری هرگز روش خوبی نبوده و اگر هر گروهی با جنگ به قدرت برسد این به معنای ادامه درگیری‌ها خواهد بود.



رییس جمهور ایجاد تفاهم ملی در سوریه را به عنوان راهکار اصلی حل مسائل و مشکلات در این کشور برشمرد و گفت: طرفین درگیر باید بر نقش اداره کشور با یکدیگر تفاهم کنند. این چیزی است که تنها از طریق انتخابات آزاد محقق می شود؛ چرا که هر اتفاق خوبی که بخواهد در سوریه رخ دهد باید با پایان درگیری ها و شروع گفتگو میان طرفین همراه باشد.



احمدی نژاد تاکید کرد: باید همه کشورهای تاثیرگذار در منطقه تلاش کرده تا طرفین درگیر در سوریه را به گفتگو ، تفاهم و پایان خشونتها دعوت کنند.



رییس جمهور با بیان اینکه غربیها از شرایط فعلی سوریه خرسند هستند چرا که این شرایط مقدمه ای برای ایجاد جنگ مذهبی در منطقه است، تصریح کرد: مستکبران هرگز نمی خواهند هیچ یک از کشورهای مستقل، پیشرفته و قدرتمند باشند و در این راستا در حال تلاش برای گسترش و ایجاد درگیری‌های مذهبی در منطقه می باشند؛ البته آنها از این حرکات نیز سودی نخواهند برد و تنها راه خنثی کردن اقدامات آنان تفاهم و گسترش دوستی ها است.



یودیودنو ، رییس جمهور اندونزی نیز در این دیدار ضمن تقدیر از حضور جمهوری اسلامی ایران در اجلاس مجمع دموکراسی بالی برگزاری موفق شانزدهمین اجلاس عدم تعهد در ایران را به دکتر احمدی نژاد تبریک گفت و تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران و اندونزی روابط بسیار مناسب و خوبی با یکدیگر دارند و ما از این جهت بسیار خرسند هستیم و در جهت گسترش همکاری ها و ارتقاء سطح مناسبات همه جانبه تلاش خواهیم کرد.



رییس‌جمهور اندونزی با بیان اینکه جهان امروز از لحاظ سیاسی، اجتماعی و نظامی و نهادهای موجود در عرصه بین الملل ، عدالتمند نیست تصریح کرد: امروز ملتها با دنیایی مواجه اند که در آن تنها 5 کشور از حق وتو برخوردار بوده و این هرگز عدالت را به همراه نخواهد داشت.



وی با تاکید بر اینکه باید نظام جدیدی در دنیا شکل بگیرد که حرکت آن به سمت عدالت باشد، گفت: راهکار رسیدن به این نقطه گسترش همکاری های دوجانبه و بین المللی میان کشورهاست و امیدوارم تمرکز و هدف گذاری مناسبی در این راستا برای ارتقاء سطح مناسبات میان ایران و اندونزی توسط مسوولان دو کشور اتخاذ شود.



یودیودنو اظهار داشت: ظرفیت های زیادی برای توسعه روابط میان ایران و اندونزی وجود دارد که باید از آنها به نحو احسن استفاده کرد.



رییس جمهور اندونزی همچنین بر حل مسائل موجود در منطقه با تکیه بر اراده مردم و بدون دخالت بیگانگان تاکید کرد و گفت: موضع اندونزی در قبال مسائل سوریه، پایان زودهنگام درگیری ها و تمرکز برای ایجاد یک روند سیاسی مناسب برای اعمال حقوق مردم است.