به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های استرالیا، یکی از فعالان کمپین حمایت از پناهجویان با اعلام این مطلب افزود: پناهجویان که بیشتر از کشورهای سریلانکا، افغانستان، پاکستان، ایران و عراق هستند برای مخالفت با رفتارهای دولت استرالیا به اعتصاب غذای نامحدود دست زده اند.

"یان رینتول" با اشاره خواسته های پناهجویان برای شکستن اعتصاب غذایشان ، گفت: آنها می خواهند با بسته شدن جزیره "نائورا" و بازگشتشان به استرالیا، پروسه مهاجرتشان انجام شود.

بنابر اظهارات رینتول حدود 300 تن از 380 پناهجو بازداشت شده در این جزیره، در اعتصاب غذا هستند که و همچنین 55 تن از آنها پس از آنکه دچار عوارض اعتصاب غذا شدند، خدمات درمانی دریافت کردند.

از سوی دیگر یکی از سخنگویان اداره مهاجرت استرالیا با تکذیب بستری شدن برخی از اعتصاب کنندگان گفت: تنها حدود 12- 15تن از آنها خدمات درمانی مورد نیاز دریافت کرده اند.

وی در ادامه با انتقاد از بزرگنمایی های NGO های حامی پناهجویان ، افزود: گرسنگی خود خواسته این پناهجویان برای ما موضوعی جدی است و همه چیز را در جزیره زیرنظر داریم.

از سوی دیگر اعتصاب کنندگان جزیره "نائورا" با صدور بیانیه ای خواستار پایان رفتار خشن دولت استرالیا شدند.

در این بیانیه که توسط "مرکز امور پناهجویان رینتول" منتشر شده آمده است: رفتارهای دولت استرالیا در برخورد با پناهجویان ناعادلانه است و پناهجویان تبعیدی در این جزیره از شکنجه های روانی رنج می برند.

پناهجویان در این بیانیه اظهار داشته اند: اگر در کشوهای خودمان به شکنجه جسمی تهدید می شدیم و در این جزیره شبانه روز در شکنجه روحی قرار داریم.

آمار ورود مهاجرین غیر قانونی به استرالیا طی ماههای اخیر افزایش قابل توجهی داشته است و تنها از خرداد امسال بیش از 13 هزار و 500 پناهجو از راه دریا وارد استرالیا شده اند.



