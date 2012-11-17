دلیل تدوین متمم بودجه هشداری شهرداری/ واکنش به شکایت استانداری از شهرداری

سید مناف هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه متمم بودجه شهرداری تهران برای سال 91 آماده شده است گفت: مبلغ این متمم حدود 3 هزار میلیارد تومان است که این هفته به شورای شهر تقدیم می شود.

دو علت تدوین متمم بودجه هشداری

وی در پاسخ به اینکه آیا نوسانات ارزی در تهیه متمم بودجه شهرداری در سال 91 تاثیر داشته است گفت: پرداخت نشدن سهم دولت از بودجه شهرداری و تورم و گرانی برخی از مصالح ما را مجبور کرد تا متمم شهرداری را تهیه و به شورای شهر تقدیم کنیم.

وی افزود: بودجه سال 92 را تلاش می کنیم در مدت 30 روز آینده تهیه و تحویل شورای شهر تهران دهیم.

استاندار تهران اسناد خود را مبنی بر مصرف درآمد حومه تهران برای بوستان ولایت ارائه کند

از معاون شهردار تهران در مورد شکایت استانداری از شهرداری تهران مبنی بر استفاده از بودجه حومه شهرداری تهران و مصرف آن در بوستان ولایت سوال شد که پاسخ داد: استاندار تهران بر اساس گفته ای که عنوان کرده باید دفاع لازم هم داشته باشد. اگر وی مستندات خود را ارائه کنند ما از این اقدام خوشحال می شویم.

دفاتر خدمات الکترونیک شهر تکمیل شد

مناف هاشمی در مورد آخرین وضعیت دفاتر خدمات الکترونیک شهر گفت: بر اساس برنامه 123 دفتر باید تشکیل می شد که در یک مرحله 50 دفتر و مرحله دیگر 60 دفتر ایجاد شد و امروز به همان 123 دفتر رسیده ایم.

سرویس دفتر خدمات شهر فرامنطقه ای شد

معاون برنامه ریزی شهرداری تهران اعلام کرد: از 6 آبان ماه سال جاری تمامی سرویسهای دفاتر خدمات شهری فرامنطقه ای شده و شهروندان با مراجعه به هر دفتر می توانند درخواست و خدمات لازم 43 سرویس (پایان کار، صدور پروانه، طرح ترافیک و...) را در هر نقطه از تهران دریافت کنند. البته تا پایان سال امیدواریم بتوانیم تعداد این سرویسها را افزایش دهیم.

انتقال پایتخت نیاز به مطالعه دارد

مناف هاشمی در مورد مشکلات تهران و طرح انتقال پایتخت گفت: اینطور موضوعات را کارشناسان فی البداعه پاسخ ندهند و باید از تجربیات دنیا استفاده کنند. باید در این خصوص مطالعه زیادی انجام شود.