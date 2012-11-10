ضبط تله تئاتر تلویزیونی " ناصرالحق" از سیمای شبکه تبرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، کار ضبط تله تئاتر تلویزیونی ناصرالحق از شبکه تلویزیونی تبرستان کلید خورد.

تله تئاتر ناصرالحق که به کارگردانی استاد یحیی بلوکات کار خود را از دو ماه قبل شروع ،و هم اکنون ضبط آن از شبکه تلویزیونی سیمای تبرستان کلید خورد.

این تله تئاتر در 13 قسمت 40 دقیقه ای با موضوع قیام علویان که از حکومت های شیعی ایران بوده تهیه و از شبکه تلویزیونی تبرستان پخش خواهد شد.تمامی بازیگران این تله تئاتر اهل مازندران هستند.

کمبود مراکز آموزش عالی و خانه عالم در بابلکنار



امام جمعه بابلکنار گفت، کمبود مراکز آموزش عالی و خانه عالم از مشکلات بخش بابلکنار است.

حجت‌الاسلام عباس باباییان با اشاره به اینکه حضور مدیران موجب توسعه بخش می‌شود، افزود: از 33 اداره فعال در بابل تنها هفت اداره در این بخش فعال است.

وی با بیان اینکه بخش بابلکنار از مواهب و جاذبه‌های زیادی برخودار بوده، افزود: زمینه احداث شهرک سالمندان دراین بخش فراهم است.

صعود سایپا قائم شهر به مکان پنجم دسته یک فوتبال کشور



تیم سایپا شمال قائم شهر، با پیروزی و کسب سه امتیاز خانگی که در دقایق اضافی نیمه دوم کسب شد در پایان هفته نهم مسابقات دسته یک فوتبال باشگاه های کشور به مکان پنجم گروه دوم این مسابقات صعود کرد.

تیم سایپا شمال قائمشهر در هفته نهم این مسابقات شامگاه جمعه در ورزشگاه شهدای ساری، میزبان تیم شهرداری بندرعباس بود و در پایان میهمان خود را با نتیجه دو بر یک با شکست بدرقه کرد. دو تیم در نیمه نخست مسابقه با تساوی بدون گل به رختکن رفتند.



دو تیم در نیمه دوم این مسابقه بازی را تهاجمی آغاز کردند و سعی در بازکردن دروازه یکدیگر داشتند .



