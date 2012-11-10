آمریکا
-رئیس جمهوری آمریکا خواستار کمک کنگره برای حل مشکلات مالی کشورش شد.
-اولین سناتور همجنسگرای زن آمریکا وارد کنگره شد.
-آمریکا از فروش 6.7 میلیارد دلاری به عربستان سعودی خبر داد.
-"دیوید پتریوس" رئیس سازمان جاسوسی آمریکا استعفا کرد.
خاورمیانه
-تظاهرات مردم مصر که خواستار ایجاد اصلاحات در قانون اساسی بودند، به خشونت کشیده شد.
-"جرج صبرا" رهبر جدید شورای ملی سوریه شد.
اروپا و ترکیه
-یک فروند جنگنده نظامی الجزایر در جنوب شرق فرانسه سقوط کرد.
-یک زن اسپانیایی پس از آنکه به دلیل ناتوانی در پراداخت کرایه خانه از منزلش بیرون رانده شد، خودکشی کرد.
-در جریان درگیریها در سه روز گذشته در جنوب شرق ترکیه دستکم 42 نفر کشته شدند.
آسیا
-دو نظامی ناتو در افغانستان کشته شدند.
-گسترش همکاریهای دوجانبه اندونزی و افغانستان.
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