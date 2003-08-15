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۲۴ مرداد ۱۳۸۲، ۱۳:۱۸

راديو اسراييل خبر داد

بزودي 76 زنداني فلسطين آزاد مي شوند

بزودي 76 زنداني فلسطين آزاد مي شوند

راديو رژيم اسراييل امروز (جمعه) گزارش داد كه رژيم اسراييل بزودي 76 زنداني فلسطيني را از زندان آزاد مي كند .

به گزارش خبرگزاري مهر، خبرگزاري فرانسه به نقل از اين راديو گزارش داد: قرار بود اين  76 زنداني فلسطيني در 12 آگوست (مرداد ماه) آزاد شوند ولي به علت  انجام دوعمليات انتحاري( شهادت طلبانه) در سرزمين هاي اشغالي  آزادي آنها به تعويق افتاد .

    

کد مطلب 17395

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