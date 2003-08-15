بزودي 76 زنداني فلسطين آزاد مي شوند

به گزارش خبرگزاري مهر، خبرگزاري فرانسه به نقل از اين راديو گزارش داد: قرار بود اين 76 زنداني فلسطيني در 12 آگوست (مرداد ماه) آزاد شوند ولي به علت انجام دوعمليات انتحاري( شهادت طلبانه) در سرزمين هاي اشغالي آزادي آنها به تعويق افتاد .