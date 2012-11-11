عشرت شایق در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امروز مهمترین مباحث پیرامون انتخابات ، ارائه برنامه است، گفت:‌ اگر بخواهیم انتخابات را فازبندی کنیم امروز وقت برنامه ریزی است؛ باید کسانی که قصد کاندیداتوری دارند برنامه‌های خود را مشخص کنند و به طور مشخص بگویند که در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی چه برنامه جدیدی برای تحول دارند و حداقل در هر حوزه یک پیشنهاد و اولویت برای بهسازی داشته باشند.

شایق افزود: کاندیداها اگر فقط با شعار وارد رقابت انتخاباتی شوند یک روز شعارشان عدالت محوری و یک روز مهرورزی می شود؛ درعدالت محوری ائمه را مطرح می‌کنند و در مهرورزی ایران باستان و تخت جمشید را. بنابراین بهتر است در انتخابات روی برنامه سرمایه گذاری کنیم نه روی فرد.

عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران، با بیان اینکه شخصیت‌های سیاسی و تشکیلاتی باید با هم اندیشی برنامه مناسب ریاست جمهوری را متناسب با شرایط جامعه طراحی کنند، تصریح کرد: اول باید برنامه را مشخص کنند و بعد ببینند متناسب با آن چه کسی مناسب مملکت داری است.

انتخابات فرد محور موجب ایجاد هیجانات کاذب در رئیس جمهور می شود

وی ادامه داد: اگر انتخابات فرد محور باشد، هیجانات کاذب ایجاد می‌شود و بعضی‌ها که به دنبال پوشاندن اشکالات خود هستند دوست دارند این هیجانات بیشتر شود، برایشان هم فرق نمی‌کند که در کدام دستگاه قرار دارند، در قانون گذاری هستند یا در مجریه.

شایق با بیان اینکه هیجانات کاذب فقط در زمان انتخابات نیست، گفت: اگر فرد محور انتخابات باشد گفتمان نیز خصوصی می‌شود، مثلاً به جای اینکه بگوییم این فکر و گفتمان شما اشکال دارد می‌گویند برادر شما یا پسر شما این مشکل را دارد.

سرمایه‌گذاری انتخاباتی روی افراد به جای برنامه‌ها، خودکشی است

وی با اشاره به امتیازات انتخابات برنامه محور، گفت: فردمحور بودن به دنبال خود چالش دارد و وقتی که فرد چالشی و یا مساله دار می‌شود تمام جریانات را تحت تاثیر قرار می‌دهد و آن گفتمان هم چالشی می‌شود.

نماینده مجلس هفتم ادامه داد: بنابراین نباید روی فرد سرمایه گذاری کنیم و سرمایه گذاری روی فرد خودکشی است. آن هم فردی که ممکن است هر لحظه دچار خطا شود. رنگ و لباسش عوض شود، لایه‌های پنهانش آشکار شود. بنابراین گروه‌های سیاسی باید روی فکر و اندیشه کار کنند.

رفتار انتخاباتی اصلاح طلبان هنوز قابل پیش بینی نیست

وی همچنین در ادامه این گفتگو با اشاره به اضلاع انتخابات، بیان داشت: اصلاح طلبان حتماً در انتخابات شرکت می کنند اما باید دید چگونه می آیند.

عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی افزود: ممکن است با شعار منفی بیایند یا رفتار مثبت. ممکن است با شعار چالشی بیایند و یا رفتار سیاسی قابل قبول.

وی در پاسخ به این سوال که آیا نشانه هایی در رفتار اصلاح طلبان دیده‌اید که حضور آنان را چالشی پیش بینی می‌کنید؟ گفت: در بخش‌های مختلف اصلاح طلب هنوز کسانی هستند که اظهار نظر نکرده‌اند و اگر هم کرده‌اند مبهم و دو پهلو بوده است.

شایق با بیان اینکه کسی مانع حضور اصلاح طلبان برای ورود به عرصه های انتخاباتی نشده است، گفت: وقتی وزارت کشور احزاب رسمی را در سایت خود می‌گذارد به جز مشارکت و مجاهدین بقیه احزاب اصلاحات اجازه فعالیت سیاسی دارند. حالا ممکن است برخی از اعضای این احزاب دارای محکومیت قضائی باشند که آن نیز فردی است و تشکیلاتی نیست؛ بنابراین قطعا اصلاح طلبان یکی از اضلاع رقابت خواهند بود که ممکن است رفتار طیف خاصی از آنان نیز چالشی باشد.

جریان انحرافی شبانه روز برای ماندن در قدرت تلاش می کند

شایق دولت را یکی دیگر از اضلاع رقابت های انتخاباتی دانست و گفت: همیشه گروهی در دولت وقت هستند که می‌خواهند در قدرت باقی بماند و تلاش هایی را هم در این زمینه می کنند؛ اما فرق این دولت با دولت های پیشین وجود جریان انحرافی در حاشیه آن است که این جریان نیز در صدد بدست آوردن قدرت است.

وی افزود: جریان انحرافی برای انتخابات شبانه روز تلاش می‌کنند جلساتی دارند و در حال رایزنی هستند و برخی از اقدامات آنان نیز نمای بیرونی دارد و تحلیل‌شان هم در درون گروهشان جهت تشویق رابطین این است که ما خواهیم بود و برنده می شویم.

وی گفت: ما نمی‌گوییم این توهم است اما حداقل می‌گوییم تحلیل ضعیفی است.

مردم به تفکری که قانون را بهتر اجرا کند رای می دهند

عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران، خاطرنشان کرد: با توجه به تلاش و برنامه ریزی همه جریانات سیاسی برای بدست آوردن قدرت نمی‌شود تحلیل کرد که چه کسی و از چه طیفی رئیس جمهور آینده خواهد بود؛ اما می شود گفت که مردم به فکر اندیشه که قانون را بهتر اجرا کند رای خواهند داد.

عامل بازدارنده برای جلوگیری از غرور کاذب در رئیس جمهور در قانون گنجانده شود

وی همچنین در مورد طرح اصلاح قانون انتخابات گفت: بعضی از مفاد این طرح قابل دفاع است و برخی از آن محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند اما در قانون اساسی باید عامل بازدارنده‌ای برای جلوگیری از ایجاد غرور کاذب در رئیس جمهور گنجانده شود که من هرچه جستجو کرده‌ام در قانون مواردی بود اما کارساز نیست؛ بنابراین باید مسئولان در یک بازنگری چنین اصلی را در قانون لحاظ کنند.

شایق افزود: رئیس جمهور باید بداند فرقی با دو قوه دیگر ندارند. هر سه قوه یک جایگاه مستقل و منفک دارند و هریک حلقه هستند که به هم وصل می‌شوند و مجموعه کارسازان نظام را تشکیل می دهند.

در اصل "رئیس جمهور بالاترین مقام اجرایی کشور است" بازنگری شود

وی خاطرنشان کرد: اصلی که می گوید رئیس جمهور بالاترین مقام مسئول اجرایی کشور است نیز مشکل ایجاد می‌کند. و با توجه به این اصل است که همه دولت ها می خواهند در قدرت بمانند بنابراین باید یک بازنگری در این اصل در قانون اساسی شود.

عدم همخوانی بین شعار و عمل بزرگترین مشکل دولت

عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی، عدم همخوانی بین شعار و عمل را بزرگترین مشکل دولت دهم دانست و گفت: در ادبیات گفتاری و شعاری بخشی از دولتی با عملیات یک مقدار فاصله دارد بالاخص در حوزه قانون.

وی رعایت یک قانون نانوشته در نظام را وظیفه همه مسوولان و مردم دانست و گفت: ما یک قانون نانوشته داریم که حفظ ان یعنی حفظ نظام و انقلاب وآن قانون حفظ خون شهداست، بنابراین مسوولان نباید کاری کنند که دشمنان خوشحال و دوستان غمگین شوند، اما هر مسوولی که نتیجه رفتار و عملکردش چنین شد بداند که مسیر را اشتباه رفته است.

شایق در پایان خاطرنشان کرد: هر مسوولی که بخواهد پیوند افراد ریشه دار با انقلاب را قطع کند بداند که زمان را هم نمی تواند به درستی مدیریت کند.