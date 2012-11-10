به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، ناتو اعلام کرد که دو نظامی ناتو روز گذشته در افغانستان کشته شدند.

گفته می شود که یک نظامی ناتو در حمله طالبان در شرق و دیگری بر اثر جراحت زیاد وارده بر بدن خود در جنوب افغانستان کشته شد.