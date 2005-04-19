به گزارش خبرگزاري "مهر" اين شبكه خبري با پخش اين خبر ياد آور شد : انفجار خط راه آهن در جنوب ايران توسط افراد ناشناس صورت گرفت.
شبكه خبري العربيه به جزييات بيشتري درباره اين خبر اشاره اي نكرد.
لحظاتي پيش ادعا كرد
العربيه: افراد مسلح خط راه آهن اهواز - خرمشهر را منفجر كردند
شبكه خبري العربيه لحظاتي پيش از وقوع انفجاري درخط راه آهن بين اهواز - خرمشهر خبر داد .
به گزارش خبرگزاري "مهر" اين شبكه خبري با پخش اين خبر ياد آور شد : انفجار خط راه آهن در جنوب ايران توسط افراد ناشناس صورت گرفت.
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