العربيه: افراد مسلح خط راه آهن اهواز - خرمشهر را منفجر كردند

به گزارش خبرگزاري "مهر" اين شبكه خبري با پخش اين خبر ياد آور شد : انفجار خط راه آهن در جنوب ايران توسط افراد ناشناس صورت گرفت.



شبكه خبري العربيه به جزييات بيشتري درباره اين خبر اشاره اي نكرد.