آرمین محمدی- مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جزئیات این طرح افزود: آسانسورهای موجود برای انجام ماموریت های مورد نظر نیاز به برق سه فاز دارند ولی در این طرح موفق به طراحی و پیاده سازی آسانسوری شدیم که بدون نیاز به برق سه فاز بالا می رود.

وی منبع انرژی این آسانسور را باتری 12 ولت دانست و اظهار داشت: آسانسور طراحی شده بدون نیاز به هیچ منبع انرژی خارجی تنها با استفاده از یک باتری 12 ولت 100 آمپر کار می کند.



محمدی به بیان عملکرد این آسانسور پرداخت و خاطرنشان کرد: در طراحی این آسانسور با ترکیب چند فناوری موفق به عرضه این آسانسور شدیم به گونه ای که با جا به جایی مرکز ثقل آن قادر خواهد بود به سمت بالا و پایین حرکت کند.



مجری طرح با اشاره به نحوه شارژ باتری ادامه داد: باتری این آسانسور خود شارژ است به این ترتیب که آسانسور تنها برای بالا رفتن نیاز به انرژی دارد که در زمان پایین آمدن انرژی ذخیره و در زمان بالا رفتن انرژی مورد نیاز خود را از باتری دریافت می کند.



محمد همچنین یادآور شد: با دانش فنی که از طراحی این آسانسور به دست آمد، موفق به طراحی سامانه تولید انرژی شدیم.



وی در این باره توضیح داد: با نصب دستگاهی در بالای مجتمع های مسکونی و با استفاده از چندین منبع انرژی از جمله خورشید می توان انرژی مورد نیاز ساختمانها را تامین کرد.