به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم به پاس نیم قرن خدمت استاد میرجلال‌الدین کزازی به ادب پارسی و با همکاری معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، سازمان سمت، بنیاد فردوسی، انجمن نقد ادبی ایران، انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی ایران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و شورای گسترش زبان وادبیات فارسی برگزار می‌شود.

مراسم نکوداشت میرجلال‌الدین کزازی روز سه شنبه 23 آبان ماه ساعت 17 در خانه اندیشمندان علوم انسانی واقع در خیابان استاد نجات اللهی نبش خیابان ورشو و با حضور و سخنرانی استادان زبان و ادبیات فارسی مانند دکتر نیکخواه، مسئول دبیرخانه ادبیات خانه اندیشمندان علوم انسانی، عباس وفایی رئیس دانشکده ادبیات علامه طباطبایی، احمد احمدی رییس سازمان سمت، مهدی محقق، استاد برجسته ادب فارسی و رئیس انجمن ترویج زبان وادبیات فارسی ایران، کوروش صفوی زبان‌شناس و مترجم و محبوبه مباشری برگزار می‌شود.

در این مراسم همچنین استاد صادقی با همکاری گروه موسیقی میراث به شاهنامه خوانی می پردازند و همچنین از کتاب نفیس شاهنامه به خط عماد الکتاب نیز رونمایی می‌شود.