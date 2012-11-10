به گزارش خبرنگار مهر، شهلا میرگلوبیات ظهر پنج شنبه با تاکید بر این مهم در مراسم افتتاحیه نهمین جشنواره انار ساوه افزود: باید با تکیه بر امکانات و ظرفیت های موجود، کشور ایران را به عنوان نخستین کشور صادر کننده انار در جهان معرفی کنیم.

وی با اشاره به کیفیت انار تولیدی در شهر ساوه و شهرت این محصول در کشور بیان داشت: باید با حمایت جدی کشاورزان و باغداران انار بستر توسعه صادرات انار از کشور را هرساله افزایش داد.

واردات انار موجب کاهش انگیزه تولید کنندگان انار کشور می شود

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی در ادامه با انتقاد از واردات انار به داخل کشور بیان داشت: چرا باید در شرایطی که شهرهای مختلف ایران از جمله ساوه توانایی تولید انار با کیفیت برتر از آنچه وارد می شود دارند شاهد واردات چنین محصولی باشیم.

میرگلوبیات با بیان این که بی توجهی به این مهم از رونق تولید انار کشور می کاهد گفت: واردات بی رویه محصولات باغی و کشاورزی انگیزه کشاورزان را در افزایش تولیدات کشاورزی از بین می برد.