به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین عباس اسکندری، شامگاه جمعه در پنجمین کنگره شعر عاشورایی که در مرکز اجتماعات بین المللی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد اظهار داشت: به رغم همه محدودیت‌ها و کمبود بودجه، کانون مداحان و شاعران استان قم عملکرد خوبی داشتند و با جان دل برای سیدالشهداء کار کردند.

حجت الاسلام اسکندری شرط حرکت در مسیر امام حسین (ع) را اخلاص برشمرد و افزود: اخلاص بدان معنا است که انسان تنها برای رضای خداوند و سیدالشهداء کار کند و کسانی هم که در این زمینه توفیقاتی کسب کردند به برکت همین اخلاص آن‌ها بوده است.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم با تاکید بر اینکه عاشورا معادلی ندارد افزود: کسی که فکر کند می‌شود همتایی برای عاشورا پیدا کند در اشتباه است.



واقعه عاشورا بی‌بدیل بوده و بی‌بدلیل خواهد ماند





حجت الاسلام اسکندری ادامه داد: واقعه عاشورا بی‌بدیل بوده و بی‌بدلیل خواهد ماند و همه همت‌ها نیز باید در این زمینه مصروف شود که عاشورا باید بی‌همتا باشد.



وی ادامه داد: در روایات آنقدر نسبت به زیارت سیدالشهداء و ذکر مصائب آن حضرت از زبان پیامبر (ص) وائمه معصومین (ع) مطلب وجود دارد که در مورد هیچ شخص دیگری دیده نمی‌شود.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم تصریح کرد: در تاریخ حوادث و وقایع دلخراش بسیاری رخ داده که هیچ کدام از آن‌ها همانند عاشورا نخواهد شد.



فرهنگ عاشورا دست خوش سلایق نشود





حجت الاسلام اسکندری تاکید کرد: نباید آنقدر مناسبت‌ها و دهه‌های سلیقه‌ای ایجاد شود که عاشورا و دهه محرم در این مناسبت سازی‌ها گم شود.



وی با بیان اینکه همه باید پاسداشت مکتب عاشورا باشیم افزود: نباید این فرهنگ عظیم را دست خوش سلایق خود کنیم و همانگونه که گذشتگان این ودیعه را از گردنه‌های خطرناک تاریخ سالم به دست ما سپرده‌اند امروز هم همه وظیفه داریم عاقلانه و عالمانه این ودیعه الهی را به نسل آینده واگذار کنیم.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم عنوان کرد: نباید احساسات و تعصبات بی‌جا در مسیر یکه تازی عاشورا در تاریخ مانعی ایجاد کند و در این زمینه هر کس هر آنچه دارد باید به میدان بیاورد تا این فرهنگ زنده نگه بماند.

