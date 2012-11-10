به گزارش خبرنگار مهر، یکی از اساسی ترین عوامل موثر در نوع معیشت ساکنین هر منطقه موقعیت جغرافیایی آن است که استان لرستان به علت موقعیت خاص اقلیمی از تنوع آب و هوایی منحصر به فردی برخوردار است.

این تنوع آب و هوایی موجب شده است تا استان حاصلخیز لرستان استعداد کشت انواع محصولات مختلف را داشته باشد که زعفران یکی از این محصولات است که در سالهای اخیر با کشت به صورت پایلوت و گسترده نتایج قابل توجهی را در اختیار محققان قرار داده است.

بومی سازی کشت محصول زعفران در طول 10 سال اخیر توسط محققان مرکز تحقیقات کشاورزی استان مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس آزمایشهای علمی و مستند توسط این مرکز معلوم شد زعفران تولید شده در استان می تواند به عنوان مرغوب ترین و ممتازترین زعفران کشور معرفی شود.

تولید زعفران لرستان به 100 کیلوگرم رسید

اسحاق طاهری مقدم رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه اظهار داشت: جهاد کشاورزی استان کشت زعفران را از سال 75 و با وارد کردن 500 کیلوگرم پیاز زعفران آغاز کرده است.

وی با بیان اینکه اکثر زمینهای استان لرستان قابلیت کشت زعفران را دارند عنوان کرد: در حال حاضر بیش از 200 خانوار بهره بردار زعفران در استان لرستان وجود دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان با بیان اینکه در حال حاضر 50 هکتار از اراضی کشاوری در لرستان به کشت زعفران اختصاص دارد، افزود: بیشترین سطح زیرکشت زعفران مربوط به شهرستانهای خرم آباد، الشتر، ازنا و پلدختر است.

طاهری مقدم افزود: طی این مدت تولید زعفران در استان لرستان به حدود 100 کیلوگرم رسیده که پیش بینی می شود این مقدار محصول هر ساله افزایش یابد.

رکوردزنی تولید مزرعه زعفران کوهدشت

وی میانگین عملکرد زعفران طی 10 سال در استان لرستان را بین 5 تا 7 کیلوگرم عنوان کرد و گفت: همچنین حداکثر پتانسیل تولید 30 کیلوگرم در یک مزرعه در شهرستان کوهدشت نیز به ثبت رسیده که این یک نمونه استثنایی در کشور محسوب می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان با بیان اینکه در سالجاری کشت زعفران در 10 هکتار عملیاتی شده است، گفت: این میزان تا پایان سالجاری به بیش از 28 هکتار افزایش می یابد.

طاهری مقدم با تاکید بر اینکه زعفران به عنوان یک ظرفیت طبیعی در لرستان می تواند در رونق اقتصادی و تامین معیشت خانوارهای روستایی موثر باشد گفت: همچنین با توجه به گل دهی زعفران در فصل پاییز می توان حداقل 30 تا 40 روز مزارع پر از گل برای استفاده زنبور عسل را در استان داشته باشیم.

لرستان در تولید پیاز زعفران خودکفا می شود

وی با اشاره به شرایط مساعد کشت زعفران در استان لرستان بیان داشت: بارندگی مناسب در طول دوره رشد از مهرماه تا اردیبهشت، عدم بارندگی در فصل تابستان برای جلوگیری از پوسیده شدن پیاز زعفران، وجود دمای مناسب طی فصل رشد زعفران و ... از جمله شرایط مساعد برای کشت این گیاه است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان همچنین وجود خاک مناسب از نظر بافت، پر جمعیت بودن خانوارهای روستایی و امکان کار در مزارع، کیفیت بالای محصول نسبت به سایر نقاط کشور را از دیگر شرایط مساعد برای کشت زعفران دانست.

طاهری مقدم همچنین یادآور شد: کمک به صنعت زنبورداری، افزایش اشتغال در مراحل تولید، بسته بندی، صادرات و فروش این محصول از جمله مزایای کشت زعفران در استان لرستان است.

وی همچنین ازخودکفایی استان لرستان در رابطه با تولید پیاز زعفران خبر داد و گفت: استان لرستان در سال 92 برای اولین بار شاهد خودکفایی در تولید پیاز زعفران خواهد بود.

زعفران لرستان مرغوبترین زعفران کشور

معاون برنامه ریزی استانداری لرستان نیز در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: زعفران استان لرستان از نظر کیفی بهترین زعفران کشور محسوب می شود.

علی هادی چگنی با بیان اینکه بر اساس تحقیقات به عمل آمده سود دهی کشت زعفران در استان لرستان 50 برابر بیشتر از حبوبات است، تصریح کرد: همچنین بر اساس این بررسی ها کیفیت زعفران لرستان از استان خراسان هم بیشتر بوده است.

وی با اشاره به راه اندازی کمیته ای تخصصی در رابطه با زعفران در استان لرستان گفت: در این راستا در قالب این کمیته برنامه ریزی های لازم برای توسعه کاشت این گیاه در استان در دستور کار قرار گرفته است.

ضرورت توجه به بازاریابی و صادرات زعفران لرستان

معاون برنامه ریزی استانداری لرستان با تاکید بر آموزش کشاورزان لرستان در این رابطه ادامه داد: همچنین پرداخت تسهیلات به کشاورزان استان برای کشت زعفران نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

چگنی همچنین با تاکید بر ضرورت توجه به بازاریابی و صادرات زعفران استان لرستان تصریح کرد: موضوع صادرات زعفران باید توسط اتاق بازرگانی مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین بر بسته بندی صحیح و مرغوب زعفران نیز تاکید کرد و گفت: در این راستا فقط بحث تولید نباید مدنظر باشد بلکه باید به بسته بندی مرغوب این محصول نیز باید توجه شود.

صنایع بسته بندی زعفران در لرستان شکل بگیرد

نائب رئیس اتاق بازرگانی خرم آباد نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه عنوان کرد: به طور حتم اتاق بازرگانی خرم آباد برای صادرات زعفران استان همکاری مطلوب را خواهد داشت.

محمد ضیایی با بیان اینکه زعفران می تواند منبع درآمد بسیار بالایی برای استان لرستان باشد تصریح کرد: در این راستا بحث بسته بندی و صنایع تبدیلی زعفران نیز باید مدنظر قرار گیرد.

وی با تاکید بر فرآوری محصولاتی مانند اسپری و اسانس و ... از زعفران استان گفت: در این زمینه نباید به گونه ای عمل شود که این محصول نیز مانند عسل به صورت فله ای و به شکل نامناسبی از استان صادر نشود.

واحدهای بسته بندی موجود یک خط خود را به زعفران اختصاص می دهند

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان نیز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر 14 واحد بسته بندی فعال محصولات در لرستان وجود دارد که این واحدها می تواند ظرفیت مطلوبی برای بسته بندی زعفران لرستان باشد.

حجت الله بیرانوند با بیان اینکه در حال حاضر تولید زعفران لرستان به 100 کیلوگرم رسیده است افزود: در این راستا راه اندازی واحدهای بسته بندی تخصصی برای این محصول بسیار ضروری است.

وی با بیان اینکه برای شروع کار واحدهای بسته بندی و صنایع تبدیلی استان یک خط از تولید خود را به این محصول اختصاص دهند عنوان کرد: این واحدها می توانند با تغییر یک خط از تولید خود به بسته بندی زعفران نیز بپردازند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان همچنین ابراز امیدورای کرد که برای تغییر خط تولید این واحدهای بسته بندی سرمایه در گردش لازم برای تکمیل و توسعه این واحدها نیز پرداخت شود.

بیرانوند تصریح کرد: در غیر اینصورت می توان واحدهای غیر فعال در استان را برای بسته بندی زعفران استان تجهیز و راه اندازی کنیم.

زعفران لرستان در صدر زعفرانهای ممتاز کشور

این سخنان در حالی مطرح می شود که پیش از این رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد گفته بود که زعفران لرستان از نظر رنگ و اسانس در زمره زعفران های برتر کشور است.

کریم قربانی ادامه داد: میزان رنگ دهی زعفران لرستان بر اساس آزمایشها 277.27 واحد است که در مقایسه با زعفران ممتاز ایران که 220 واحد است دارای مرغوبیت بهتری است.

وی افزود: همچنین عطر زعفران لرستان 33.13 واحد است در صورتیکه که عطر زعفران برتر ایران بین دو تا 50 واحد است.

وی با اشاره به طعم زعفران لرستان در مقایسه با زعفران ممتاز کشور خاطرنشان کرد: طعم زعفران لرستان 100.23 واحد است که در مقایسه با زعفران برتر کشور که 85 واحد است دارای کیفیت بهتری است.

به هر روی با صادرات بهترین و مرغوبترین زعفران ایران به عنوان ظرفیتی نهفته از درآمد و اشتغال می توان به روزهای خوب این محصول در لرستان امیدوار بود، روزهایی که نام زعفران لرستان را در جهان بلندآوازه ببینیم و این استان به عنوان قطب محصول زعفران معرفی شود.

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