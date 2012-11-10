یونس عالی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: سازمان صنعت، معدن تجارت در زمینه تولید و فروش نرم افزار در 2 بخش مجزا فعالیت می کند.

وی گفت: صادرات خدمات فنی و مهندسی یکی از توافقات این سازمان بوده است که می توان از آن جمله به توافق مالزی اشاره کرد.



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم ادامه داد: همچنین صادرات نرم افزار و تولیدات قرآنی که تحت عنوان فعالیت های فنی و مهندسی در حوزه صنعت، معدن و تجارت انجام می گیرد.



وی بیان کرد: امسال در حوزه فعالیت های فنی و مهندسی شاهد 32 درصد افزایش صادرات در این حوزه بوده ایم که امیدواریم افزایش یابد.