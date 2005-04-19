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۳۰ فروردین ۱۳۸۴، ۱۸:۱۷

محسن رضايي در جمع دانشجويان دانشگاه آزاد ياسوج:

خدمت به مردم جهاد در راه خداست

محسن رضايي كانديداي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري گفت: اگر مديريت كشور مديريتي آگاه به مسائل اقتصادي، داراي برنامه مشخص و همچنين مديريت عملياتي باشد، بدون شك مشكل اقتصادي كشور حل خواهد شد كه به اين منظور تيمي را در نظر گرفته ام كه همه سه فاكتور را دارا باشند.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، محسن رضايي در جمع دانشجويان دانشگاه آزاد ياسوج با بيان اينكه در دهه اول انقلاب فاصله بين سياست و اخلاق كم شد، گفت : متاسفانه پس از اين دهه، سياست اخلاق و ارزشها از هم فاصله گرفت به طوري كه امروز زاويه اي بين سياست اخلاق و معنويت پيدا شده است.

دكتر رضايي با اشاره به اينكه امروز بيرون كردن فقر و بيكاري كمتر از آزادي در خرمشهر نيست، تصريح كرد كه امروز خدمت به مردم جهاد در راه خداست. وي علت گراني و بيكاري، فقر و فساد را ضعيف شدن اخلاق در سياست دانست.

دبير مجمع در پاسخ به سوالي درباره مشاركت حداكثري گفت: رقابت سياسي صرف به تنهايي كافي نيست بايد رقابت تخصصي هم بين كانديداها شروع شود و رسانه ملي بايد با برگزاري مناظرات بين كانديداها و كارشناسان با به چالش كشيدن نامزدها به مشاركت حداكثري كمك كنند.

کد مطلب 173969

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