به گزارش خبرگزاري "مهر"، محسن رضايي در جمع دانشجويان دانشگاه آزاد ياسوج با بيان اينكه در دهه اول انقلاب فاصله بين سياست و اخلاق كم شد، گفت : متاسفانه پس از اين دهه، سياست اخلاق و ارزشها از هم فاصله گرفت به طوري كه امروز زاويه اي بين سياست اخلاق و معنويت پيدا شده است.

دكتر رضايي با اشاره به اينكه امروز بيرون كردن فقر و بيكاري كمتر از آزادي در خرمشهر نيست، تصريح كرد كه امروز خدمت به مردم جهاد در راه خداست. وي علت گراني و بيكاري، فقر و فساد را ضعيف شدن اخلاق در سياست دانست.

دبير مجمع در پاسخ به سوالي درباره مشاركت حداكثري گفت: رقابت سياسي صرف به تنهايي كافي نيست بايد رقابت تخصصي هم بين كانديداها شروع شود و رسانه ملي بايد با برگزاري مناظرات بين كانديداها و كارشناسان با به چالش كشيدن نامزدها به مشاركت حداكثري كمك كنند.