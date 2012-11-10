افزایش 24 درصدی صادرات انواع فلزات از آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد جعفر عظمایی امروز با اعلام این مطلب افزود : در سال تولید ملی، حمایت همه‌ جانبه از صادراتی که پشتوانه آن تولید است، باید بیش از گذشته در دستور کار قرار گیرد.

وی ارزش دلاری صادرات فلزات را در هفت ماهه نخست بیش از 90 میلیون و 400 هزار دلار عنوان کرد.

عظمایی گفت: 85 کشور مقصد صادراتی استان بوده و بیشترین صادرات نیز در دوره مورد گزارش به کشورهای عراق، ‌افغانستان، ترکیه، آلمان، سوریه، امارات، ایتالیا، ‌پاکستان و ونزوئلا انجام گرفته است.

کتابخانه‌های اهر و ورزقان باردیگر بازگشایی شدند

کتابخانه های عمومی ورزقان و اهر که در زلزله اخیر استان دچار آسیب شده بودند به همت اداره کل کتابخانه های عمومی استان بازسازی و بازگشایی شد.



مدیرکل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی در این مراسم ضمن قدردانی از مساعدت‌های فرماندار، شهردار و رئیس ارشاد ورزقان و ضمن گرامیداشت یاد جان باختگان زلزله اخیر گفت: حادثه اخیر خساراتی را متوجه استان کرد که خوشبختانه با حول و قوه الهی و با همراهی و همدلی مردم و مسئولین شاهد بازسازی ها در مناطق زلزله‌زده هستیم.



حسن خدایی اعتبار صرف شده برای بازسازی کتابخانه ورزقان را بالغ بر 210 میلیون ریال عنوان کرده و افزود: در روند مرمت بخش های آسیب دیده کتابخانه نسبت به مقاوم سازی بیشتر و اجرای دیوارهای دوجداره تأکید شده و بخش های آسیب دیده تخریب و از نو بازسازی شد.



وی اعتبار صرف شده برای بازسازی کتابخانه های عمومی شیخ شهاب الدین و نجفی اهری را باغل بر هزار و 100 میلیون ریال عنوان کرده و افزود: از این میزان مبلغ 420 میلیون ریال برای بازسازی کتابخانه عمومی آیت اله نجفی اهری و 590 میلیون ریال برای بازسازی کتابخانه عمومی شیخ شهاب‌الدین اهری صرف شده است.