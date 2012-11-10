دکتر احمدرضا رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: معاونت فرهنگی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به لحاظ ساختاری متفاو‌ت تر از سایر دانشگاه‌ها است.

وی ادامه داد: در دانشگاه امیرکبیر بخش فوق برنامه ورزشی و مرکز مشاوره هر دو زیر نظر معاونت فرهنگی فعالیت می کنند درحالی که در دانشگاههای دیگر این دو بخش زیر مجموعه بخش دانشجویی هستند.

معاون فرهنگی دانشگاه صنعتی امیرکبیر درباره علت قرار گرفتن این دو بخش زیر مجموعه فرهنگی دانشگاه گفت: دانشگاه صنعتی امیرکبیر سال 84 همزمان با روی کار آمدن دکتر رهایی افق فرهنگی دانشگاه را ترسیم کرده و به انتظار ابلاغ وزارت علوم نماند.

وی ادامه داد: سال 85 همزمان با تدوین سند چشم انداز دانشگاه سند فرهنگی هم تنظیم و تدوین شد و مورد تایید هیات رئیسه و وزارت علوم قرار گرفت.

رحیمی افزود: تدوین سند فرهنگی موجب شد تا این دانشگاه با امادگی بیشتری نسبت به سایر دانشگاه‌ها وارد مباحث فرهنگی، اجتماعی و به بحث معاونت فرهنگی شود.

وی ادامه داد: مباحث مرتبط به ورزش و مشاوره در این معاونت بیشتر بررسی می شود چرا که فعالیت بیشتر معاونت دانشجویی امور رفاهی است و شاید کمتر به این مسایل توجه کند.

معاون فرهنگی دانشگاه امیرکبیر افزود: اکنون در حال بازنگری بخش ورزشی هستیم و معتقدیم که می شود به ورزش نگاه جامعی داشت، هیات رئیسه دانشگاه به معاونت فرهنگی اجتماعی ماموریت داده است تا سندی در بخش ورزشی تدوین و تنظیم شود که در آن افق دانشگاه نسبت به برنامه‌های ورزشی دیده شود.

وی با بیان اینکه تا یک ماه آینده این سند تنظیم می شود، افزود: انتظار است در این سند به ورزش علاوه برپرکردن اوقات فراغت و گذراندن دو واحد درسی، نگاه اجتماعی، فرهنگی، روانشناختی و نگاه سلامت هم بشود.

وی افزود: برنامه آموزشی دانشگاه امیرکبیر برنامه سختی است دانشجویان بخش بیشتری از وقت خود را در کارگاههای آموزشی و آزمایشگاهها می گذارنند و باید برنامه ورزشی برای آنها تنظیم شود تا از آسیب های روحی و جسمی این فرایند در دراز مدت کاسته شود.

وی ادامه داد: به عنوان مثال اگر دانشجو تحت تاثیر الزامات تحصیلی است با رویکرد مشاوره یا روانشناسی اجتماعی به ورزش نگاه کند.

رحیمی افزود: دانشجو در دانشگاه در معرض مسایل مختلف قرار گیرد ورزش می تواند به وی کمک کند تا از آثار آسیب هایی که دوران تغییر برای وی در بر دارد درامان باشد.



معاون فرهنگی دانشگاه صنعتی امیر کبیر افزود: نگاه به مرکز مشاوره هم به همین صورت است لذا قرار است سند جامعی تهیه شود تا مشاوره علاوه بر انجام وظایف خود، در امور فرهنگی و ورزشی هم بتواند راهکار ارایه کند.