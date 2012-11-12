روایت متفاوت صادقی از "مکبث"/ قدرت در شعور اجتماعی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر صادقی بعد از نمایش"خاطره ای نداشتم حتی اگر هزار سالم بود" که بازخوانی نمایشنامه"زنان تروا" ژان پل سارتر بود به سراغ اجرای تراژدی" مکبث" رفته است. آثار شکسپیر به دلیل موضعات جهان‌شمولی که مطرح می کند همیشه مورد نظر هنرمندان قرار دارد. تم اصلی نمایشنامه‌های شکسپیر از"جاه‌طلبی" مکبث گرفته تا "شک و سوء ظن" اتللو و یا تردید"هملت" قرن‌هاست که جزء موضوعات جهان‌شمول بشری به حساب می آیند که هیچگاه کهنه نمی‌شوند.

برای تهیه گزارش تمرین نمایش"مکبث" به سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر می روم. گروه اولین روزی است که در این سالن تمرینات خود را آغاز کرده‌اند. ساعت 13 است و بچه‌های گروه با همراهی میکائیل شهرستانی که مکبث نمایش"مکبث" است تمرین بدن و بیان خود را آغاز کرده اند. دکتر صادقی از راه می رسد و با دستیارش امیر حسین غفاری درباره پوستر و بروشور نمایش بحث می کنند. صادقی از طراحی پوستر راضی نیست و تاکید دارد که حتما باید رنگ قرمز بر پوستر نمایش غالب باشد.

قبل از آغاز تمرین اصلی، صادقی به بازیگرانش تذکرهایی می دهد و تاکید می کند که بازیگران در اجرای اصلی برای تعویض صحنه تنها 10 ثانیه فرصت دارند و به هیچ وجه نباید ریتم کار را با دیر آغاز کردن هر صحنه بیندازند. مکبثی که صادقی قصد اجرای آن را دارد مکبثی امروزی است که اشاره ای مستقیم به کشورهای کودتازده‌ای چون افغانستان، مصر و لیبی دارد.

صادقی:"مکبث" یک کودتاچی متفکر و فیلسوف است

دکتر صادقی درباره ضرورت اجرای نمایش "مکبث" و انطباق مضمون این نمایش با رویدادهای امروزی دنیا می گوید:

«من شکسپیر را به این دلیل که مسایلی را مطرح می کند که هیچگاه کهنه نمی‌شوند بسیار دوست دارم. یکی از این مسایل که در نمایشنامه‌های تاریخی هم بسیار به آن پرداخت می شود رابطه قدرت و جامعه و رابطه فرد با قدرت است. به قول نیچه "اراده معطوف به قدرت".

یعنی گرایش درونی بیمارگونه و پر از وسواس و غلیان‌های روحی ما به سمت قدرت. برتراند راسل معتقد است" قدرت لذت لذت‌هاست". قدرت برای انسان از هر لذتی بالاتر است. این قدرت در اندازه‌‌های کوچک مثل رابطه زن و شوهر یا خواهر و برادر شاید زیاد مضر نباشد اما درجه زیان باری‌اش زمانی بالا می‌رود که سرنوشت یک جامعه را هم با خودش رقم می‌زند. یعنی اراده معطوف به قدرت یک قهرمان که دارای مسئولیت‌های بیشتری است در حد خودش باقی نمی‌ماند. بازتاب آن در همه ارکان و مناسبت‌های‌ اجتماعی بسیار تعیین کننده است.

مکبث شخصیتی جذاب و چند بعدی است. او فقط یک کودتاچی نیست بلکه یک فیلسوف هم است و بسیار درگیر اخلاق به این معنی که به راحتی دست به قتل نمی‌زند بلکه انگیزه‌های بیرونی بیشتر تشویقش می‌کند تا بر انگیزه‌های درونی‌اش چیره شود و دست به این اعمال بزند. او بالفطره خبیث نیست. ارزش‌های اخلاقی این شخص در برخی زمینه‌ها مثبت است.

مکبث آخرین کودتاچی است

مساله دیگری که من را به مکبث جذب کرد این است که او شخصی متفکر است. یک افسر قلچماق و دهاتی نیست. او در پرده پنجم مثل "هملت" حرف می‌زند پس معلوم است که آدم باسوادی است و جان بینی خاصی نسبت به جهان پیرامونش دارد. مساله دیگر این است که مکبث شخصیت بسیار خشن نظامی دارد و در چنین فضایی رشد یافت است این تربیت حرفه‌ای مکمل دو بعد دیگر این شخصیت است.

بدترین چیزی که من در این اثر یافتم این است که چرا بهترین شخصیت‌ها باید آنقدر خشن و مستبد باشند. این سرنوشت غم انگیز بسیاری از کشورها است که بهترین آدم‌هایش مضرترین و ویران گرترین هستند. یک لحظه تصور کنید چه اتفاقی می‌افتاد اگر استعداد این آدم ها در جهت مثبتی حرکت می‌کرد.

در این اثر یکبار دیگر شکسپیر برای ما توضیح می‌دهد مفهوم قدرت چقدر مخرب و فراگیر است و در سرنوشت بقیه چه تاثیراتی می‌گذارد. کسی نیست که درگیر میدان دادن بر جاه طلبی درونی‌اش نباشد. مساله‌ای که برای من بسیار جذاب بود طرح مسئله کودتا بود. زمانی که ما بچه بودیم در کشورهای همسایه در مدت زمان کوتاهی کودتاهای بسیاری رخ می‌داد. در عراق دو ماه به دو ماه کودتا می‌شد. در پاکستان 11 بار کودتا شد. در پرو در قرن 20 ، 117 با ر کودتا شده است. اما الان دوره کودتا تمام شده و یک عده نظامی بدون دخالت مردم نمی‌توانند قدرت را دست به دست کنند.

فرهنگ عمومی طبقات متوسط، آگاهی ها و ارتباط‌های اجتماعی، اخبار تراز اول که به سرعت جا بجاجا می‌شوند، باعث شده توده‌های مردم به یک شعور و هوشیاری دست یابند. در 5-6 سال اخیر در تونس، مصر، یمن، ترکیه، عراق و لیبی این مردم هستند که در صحنه حضور دارند. یک تحول اساسی رخ داده و جامعه به طرف شعور سیاسی و اجتماعی سوق یافته است.

مکبث آخرین کودتاچی است چون آگاهی‌های سیاسی ارتقاء یافته است بنابراین جذابیت‌ مکبث برای من در همین مساله بود. من دوست داشتم بگویم سرنوشت تراژیک مکبث این است که دیگر دورانش به سر آمده است بنابراین تلاش کردم در این نمایش نشانه‌هایی از زندگی معاصر را به تصویر بکشم. شکسپیر از داستان مکبث برای نمایش شرایط دوران خودش استفاده کرده و وظیفه ما هم همین است.»

ساعت نزدیک 14 است و با اشاره دکتر تمرین اصلی نمایش آغاز می شود. صادقی همانطور که قبل از تمرین با بازیگرانش دوست است و با آنها شوخی می کند زمان آغاز تمرین قدرتمند، منظم و جدی است. قرار است نمایش بدون قطع ازابتدا تا انتها روایت شود.

مکبث سرداری مستبد و با ابهت است اما وسوسه شرایط بیرونی و قدرت شیطانی لیدی مکبث می شود. میکائیل شهرستانی که در گذشته بازی های درخشانی از وی در نمایش های"مویه جم" و "سحوری" دکترصادقی دیده ایم مکبث نمایش می شود و با اقتدار هم نقشش را ایفا می کند.

نقش لیدی مکبث را صنم صالحی بازیگر جوان تئاتر که از اعضا گروه تئاتر شالیزه است بر عهده دارد. فیزیک و جنس بازی این بازیگر به شخصیت لیدی مکبث بسیار نزدیک است. بازی در این نقش به اعتقاد بسیاری از منتقدین یکی از سخت ترین نقش هایی است که برای یک بازیگر نوشته شده و آرزوی بیشتر بازیگران زن است که روزی لیدی مکبث نمایشی را بر عهده بگیرند اما صالحی به درستی از ایفای این نقش سنگین برآمده است و در صحنه های جنون این شخصیت اشراف خود را به متن و شخصیتی که ایفاگر آن است را به نمایش می گذارد.

سلیمانی: تنوع حسی و اجرایی نقش"مک داف" برایم جذاب بود

کورش سلیمانی بازیگر نقش مک داف است. سردار یشجاع که مکبث خانواده اش را به شکل وحشیانه ای ازبین می برد. این بازیگردرباره همکاری دوباره با دکتر صادقی و نقشی که در این اثر کلاسیک برعهده دارد توضیح می دهد: «"مکبث" پنجمین نمایشی است که در آن با دکتر صادقی همکاری می کنم من از سال 76 که وارد دانشگاه تهران شدم وهمزمان با تحصیل 4 نمایش "زنان صبرا مردان شتیلا"، "آرش"، "هفت قبیله گمشده" و"خط عشق" را با دکتر صادقی کار کردم.

سال 79 آخرین کاری بود که با صادقی کار کردم و بعد از آن درگیر بازی در تلویزیون، سینما و کارگردانی شدم. در طول این سالها حضور در کنار دکتر صادقی کلاس درس بزرگی برای من بود. من همیشه یک دانشجو هستم سر تمرینات دکتر صادقی و به لحاظ تئوری و کسب دانش تئاتر نیز خودم را همیشه مدیون وی می دانم.»

سلیمانی درباره ایفای نقش"مک داف" و حضور در اثری متعلق به شکسپیر که جزء آرزوهای هر بازیگر پیگیری است می گوید: «تلاش کردم با همفکری دکتر و داشته های خود به درستی نقش مک داف را ایفا کنم. چون یکی از مزایای تئاتر تیمی بودن آن است و با تضارب آرا است که یک اثر به نتیجه می رسد. مسئله جاه طلبی که شکسپیر در مکبث به آن می پردازد هیچ گاه کهنه نمی شود. این جاه طلبی هم در زندگی شخصی هم در سطح کلان و در همه جوامع قابل مشاهده است.

شکسپیر به همین دلیل بزرگ است چون مسائل و موضوعات اصلی بشری را عنوان می کند. به این خاطر است که شکسپیر در حد شخصیت هایی مثل حافظ و مولاناست و حرفهایش هیچ گاه گفته نمی شود. بحث های اساسی بشر در همه آثار شکسپیر به بهترین شکل بازگو می شوند.

زمانی که بازی در این نمایش به من پیشنهاد شد با علاقه بسیار پذیرفتم چون درفضای تئاتری کشور مگر چقدر"مکبث" و کلا آثار شکسپیر کار می شود تا فرصت حضور در یکی ازاین آثار برای من هم فراهم شود.»

سلیمانی شخصیت مک داف را کاراکتری چند بعدی می داند و دراین باره می گوید: «مک داف در نمایشنامه در واقع آنتاگونیست نمایش است. او یکی از بزرگ زادگان دربار دانکن است که موضوع قتل پادشاه توسط مکبث را متوجه می شود و انگیزه مضاعف دیگری که به قتل رسیدن همسر و فرزندش است باعث می شود که از مکبث انتقام بگیرد. به همین دلیل مک داف یک شخصیت کامل است خوشبختانه در 6 صحنه ای هم که در نمایش حضور دارد حس و حال متفاوتی را منتقل می کند.

برای هر بازیگری این تنوع حسی و اجرایی نقش بسیار جذاب است. چون مک داف در هر صحنه این نمایش یک ویژگی از خود را به نمایش می‌گذارد. دکتر صادقی نیز بسیار وفادارانه با این نقش برخورد کرده است و تنها در پایان نمایش یک تحلیل شخصی نسبت به متن داشته که به نظرم حق هر کارگردانی است که در بازخوانی‌اش از یک اثر کلاسیک برداشتی شخصی تر و امروزی تر داشته باشد. »

شعبانی: طراحی لباس نمایش تلفیق شیوه‌های کلاسیک و نظامی است

الهام شعبانی طراح لباس نمایش نیز درباره همکاری اش با دکتر صادقی می گوید: "مکبث" شش یا هفتمین نمایشی است که با دکتر صادقی کار کرده ام. اصولا شیوه طراحی لباس من با توجه به شیوه کارگردانی صادقی شکل می گیرد. مکبث یک متن کلاسیک است اما دکتر کار را بازنویسی کرده و به نمایش را به سمت فضایی نظامی برده است اما من در طراحی لباس نمایش تلاش کردم علاوه بر حفظ شیوه مورد نظرکارگردان نگاهی هم در جزئیات به دوران کلاسیک داشته باشم.

این نگاه مثلا در طراحی لباس لیدی مکبث رعایت شده است که هم فضای نظامی کار حفظ و هم المان‌های کلاسیک در آن به کار گرفته شود. اما لباس های نمایش لباس های نظامی است و با هماهنگی که با دکتر صادقی انجام گرفته تلاش کردم که فضای مورد نظر را همراه با المان های کلاسیک به درستی در لباس های کاراکترها انتقال دهم.

پایان این اثر نمایشی کمی متفاوت از متن اصلی به نمایش در می آید. صادقی با نگاهی امروزی مسائل مهمی چون احساس گناه، جاه طلبی، توتم کشی و اصول اجتماعی، سیاسی را به تصویر می کشد. باید تا 23 آبانماه منتظر ماند تا شاهد روایت تازه ای از "مکبث" توسط دکتر صادقی در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر باشیم.

تراژدی"مکبث" شرح زندگی پر حادثه سرداری دلیر و لایق به نام مکبث است. دنکن، پادشاه شریف و مهربان اسکاتلند، او را از میان هواخواهان خود برمی‌کشد و به وی لقب و منصب می‌بخشد اما مکبث بر اثر تلقین جادوگران و وسوسه نفس و به اغوای زن جاه‌طلب خویش در شبی که پادشاه مهمان اوست او را در خواب به قتل می‌رساند و با این کشتن جهنمی برای خویش به‌وجود می‌آورد. مکبث از آن پس گرفتار عذاب وجدان می‌شود چندانکه هر آهنگی و هر در کوفتنی او را هراسان می‌کند.

ویلیام شکسپیر داستان بسیاری از تراژدی‌ها و نمایشنامه‌های تاریخی‌اش را از تعدادی کتاب تاریخی از جمله "حیات مردان نامی" پلوتارک،"شرح رویداد نامه‌های تلخ" اثر رافایل هالینشد و... وام گرفته است. تراژدی مکبث نیز از این قاعده، مستثنا نیست. شکسپیر با حفظ خط اصلی داستان واقعه تاریخی، با فاصله‌ای پانصد ساله، دوباره این سردار بزرگ اسکاتلندی را روی صحنه زنده کرده و به جاه طلبی هایش جان بخشیده است. دکتر صادقی نیز در بازخوانی دوباره این اثر با نگاهی امروزی به نمایش نگریسته و وقایع امروز جهان معاصر را از زاویه داستان مکبث روایت کرده است.

در نمایش"مکبث" بازیگرانی چون میکاییل شهرستانی، کوروش سلیمانی، امیر بختیاری، کرامت رودساز، عباد نظری، ناصر عاشوری، محمدرضا میرحسینی، صنم صالحی، محمد مختاری، مانلی حسینی‌پور، امین وحیدی‌پور، پرویز حاجی زاده، حسین توکلی، پیام علوی، امین اکبری نسب، آنا زرنشین، ندا اصغری، پرنا بهره‌بر، ندا حاجی بابایی، حمید حبیبی‌فر و سودابه سلطان‌نژاد بازی می‌کنند.

آروین موذن‌زاده