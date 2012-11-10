به گزارش خبرنگار مهر، اتابک نادری از مدیران فعال عرصه تئاتر ایران است که طی چند سال متمادی به عنوان مدیر تماشاخانه سنگلج فعالیت کرده و در امر بازسازی و رونق بخشیدن به وضعیت این سالن تئاتری تأثیر بسزایی داشت. اما درست در زمانی که عملکرد این مدیر در راستای طرح گسترش تماشاخانه سنگلج در حال انجام بود در تابستان سال 90 اتابک نادری مجبور به ترک تماشاخانه سنگلج شد.



در آن زمان واکنش‌ها نسبت به این جابجایی در سطح رسانه‌ها منعکس شد و مشخص نبود که بر چه اساس و نیازی این جابجایی انجام شده و اتابک نادری به عنوان مدیر هماهنگی تئاتر استان‌ها منصوب شد. این جابجایی بیانگر آن بود که مدیریت و تصمیم گیرندگان تئاتر بنا به سلیقه خود و بدون توجه به کارنامه عملکرد و فعالیت یک مدیر اقدام به جابجایی وی می‌کنند.



اینکه یک مدیر تئاتری در یک بخش عملکرد قابل قبول و مثبتی دارد دلیل بر موفقیت وی در عرصه یا موقعیتی متفاوت در تئاتر نیست. اما در فروردین‌ماه سال جاری شاهد جابجایی اتابک نادری از امور استان‌های اداره‌کل هنرهای نمایشی و منصوب شدن وحید لک به این سمت بودیم.



این جابجایی‌ها نتیجه‌ای نداشت جز کمرنگ شدن فعالیت‌ها و عملکرد تماشاخانه سنگلج به عنوان یکی از قدیمی‌ترین سالن‌های نمایشی کشور. در ایامی که نادری به عنوان مدیر تماشاخانه سنگلج مشغول به فعالیت بود طرح ثبت روز ملی تئاتر در تقویم رسمی کشور و همچنین طرح توسعه تماشاخانه سنگلج مطرح شد.



همچنین همه ساله در روز تأسیس و راه‌اندازی تماشاخانه سنگلج جشنی به این منظور برگزار می‌شد که توجه همگان را به تماشاخانه سنگلج هر چه بیشتر معطوف می‌کرد. اما با رفتن نادری از سنگلج این جشن به ارسال تنها یک پیامک تبدیل شد.



عملکرد نادری و مدیران دیگری که در بخش‌هایی از تئاتر موفق بودند و جابجایی آن‌ها چیزی جز اتلاف انرژی و زمان در مدیریت تئاتر نیست. نکته قابل توجه این است که حال بعد از گذشت بیش از یک سال مجددا اتابک نادری به تماشاخانه سنگلج بازگشته و طی حکمی از سوی مدیرکل هنرهای نمایشی به عنوان مدیر این سالن تئاتری منصوب شده است.



این سؤال در ذهن متبادر می‌شود که چرا باید بیش از یک سال مدیری را که عملکرد موفقی در یک حوزه و عرصه داشته از فعالیت در بخش مدنظر دور کرد و مجددا وی را در آن بخش به فعالیت گمارد؟ آیا دلیل این امر برخورد سلیقه‌ای مدیران و تصمیم گیرندگان تئاتر است یا دایره محدود مدیریت تئاتر که باعث می‌شود مدیران بی‌دلیل از جایی به جای دیگر منتقل شوند و عملکرد و فعالیت‌شان تداوم نداشته باشد؟



هر چه هست باید این واقعیت را در نظر گرفت که در عرصه مدیریت تئاتر ایران نباید پس‌رفت داشت و چرخ را از نو اختراع کرد!