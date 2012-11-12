تمدید ارسال آثار به بخش ویژه تئاتر فجر/ دیدار رشیدی از نمایش آئیش

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش مذهبی" تیر به جای شیر" وی‍ژه کودک و نوجوان نوشته مهدی پوررضائیان و با طراحی و کارگردانی حجت الله ناظری به مناسبت ایام محرم از تاریخ یک شنبه 28 آبان در تالار هنر اجرا خواهد شد. داستان نمایش روایت تیری از کمان حرمله است که به سوی گلوی حضرت علی اصغر(ع) رها شده و تیر در بین راه با آفتاب و باد و آسمان روبرو می شود.

بازیگران نمایش مرجان امیر ارجمند، مریم کیا هاشمی، خدیجه زاده محمدی ، دنیا قاسمی ، اله رحیمیان، نوشین غریبی، میلاد ابوطالبی، سمین زاهدانی، و الهام طوقیان و طراحی عروسک نمایش بر عهده نسیم یاقوتی می باشد. نمایش "تیر به جای شیر" از یک شنبه 28 آبان و ساعت 18 اجرا خواهد شد.

تالار هنر به عنوان مرکز تئاتر کودک و نوجوان در میدان هفت تیر، خیابان مفتح جنوبی، خیابان ورزنده واقع شده است.علاقه مندان برای کسب اطلاعات تالار می توانند به شماره 88847272 و 88306640 تماس حاصل نمایند.

داود رشیدی به تماشای نمایش"هفت شب با مهمانی ناخوانده" نشست



دور تازه اجراهای نمایش"هفت شب با مهمانی ناخوانده در نیویورک" در حالی آغاز شد که در اولین روز از اجرای این اثر نمایشی در تالار اصلی بیش از 450 تماشاگر از نمایش دیدن کردند. این اثر نمایشی که از 20 مهر ماه به کارگردانی فرهاد آئیش اجرای خود را در تالار چهارسو آغاز کرده بود تاکنون با استقبال کم نظیر تماشاگران مواجه شده است.

اجرای نمایش"هفت شب با مهمانی ناخوانده در نیویورک" که بعد از تقاضای مکرر تماشاگران و موافقت گروه اجرایی از روز یکشنبه 21 آبان ماه ، تا زمان آغاز اجرای نمایش "ترن" به کارگردانی نیما دهقان در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه رفته در اولین اجرای خود میزبان بیش از 450 تماشاگر بود.

داود رشیدی که به همراه همسرش احترام برومند در تالار اصلی حضور پیدا کرده بود بعد از پایان نمایش با حضور در پشت صحنه این اثر نمایشی از گروه اجرایی نمایش تقدیر و این نمایش را یکی از ارزشمندترین آثار نمایشی به صحنه رفته تئاتر در سالهای اخیر توصیف کرد. نمایش"هفت شب با مهمانی ناخوانده در نیویورک" تا دوم آذر ماه ساعت 19 با بازی علی نصیریان و فرهاد آئیش در تالار اصلی میزبان علاقه مندان تئاتر خواهد بود.



مهلت ارسال آثار متقاضی شرکت در بخش ویژه تمدید شد

مهلت ارسال آثار نمایشی متقاضی شرکت در بخش ویِژه سی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر تمدید شد. تمامی گروههای نمایشی متقاضی شرکت در بخش ویژه می توانند تا 30 آذر ماه نسبت به ارسال و تحویل آثار خود به دبیرخانه جشنواره اقدام کنند.

تمامی نمایش های اجرا شده (عمومی) در فاصله زمانی بهمن 1390 تا 30 آذر ماه 1391 می توانند در این بخش شرکت کنند. متقاضیان می بایست به همراه مدارک عمومی، تاییدیه اجرای عمومی خود را نیز به دبیرخانه ارائه کنند.انتخاب آثار با ارزیابی نسخه تصویری اثر انجام خواهد گرفت.

سی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 26 دی تا 12 بهمن سال جاری به دبیری سعید کشن فلاح برگزار می شود .

قدردانی انجمن تعزیه ایراینان ازشهردار تهران برای همراهی در طرح توسعه سنگلج

300 نفر از اعضای انجمن تعزیه ایرانیان، در حاشیه مجمع عمومی، از محمدباقر قالیباف شهردار تهران برای حمایت از طرح توسعه سنگلج تشکر کردند. در حاشیه نشست و مجمع عمومی انجمن تعزیه ایرانیان که با حضور بیش از 300 نفر از اعضا، شنبه 20 آبان‌ماه در تماشاخانه سنگلج برگزار شد، هنرمندان تعزیه‌خوان طی امضای نامه‌ای از زحمات و حمایت محمدباقر قالباف شهردار تهران تشکر کردند.

در متن این نامه آمده است: جناب آقای قالیباف، شهردار محترم تهران، سلام علیکم‌، ما امضاکنندگان این نامه که از اعضای انجمن تعزیه ایرانیان هستیم به عنوان عضوی از خادمان نهضت حضرت اباعبدالله حسین(ع) جهت ترویج فرهنگ نمایشی حسینی،‌ضمن تشکر از زحمات و تلاش‌های صادقانه جنابعالی و مجموعه شهرداری تهران در ایجاد و توسعه فضاهای نمایشی فرهنگی پایتخت لازم می‌دانیم به عنوان نمایندگان خانواده بزرگ تعزیه خوانان کشور از دغدغه و اهتمام شما نسبت به طرح توسعه تماشاخانه سنگلج، قدردانی ویژه‌ای داشته باشیم.

در این نامه اسامی کسانی چون محمدحسین ناصربخت، داود فتحعلی‌بیگی، سیدمحسن هاشمی، علیرضا سعیدی، سعید نبئی، مصطفی نجار، جمال اسکندری، نعمت‌الله فضلی‌خانی، رسول ایمانلو، رمضانعلی صالح‌پور، غلامرضا رمضانیان، نورالله حمشیدی و ... دیده می‌شود.



نشست خبری نمایش" طوفان" برگزار می شود

نشست خبری گروه اجرایی نمایش"طوفان" سه شنبه 23 آبان ماه در سالن کنفرانس مجموعه تئاتر شهر برگزار می شود.

در این نشست خبری که ساعت 10:30 در سالن کنفرانس مجموعه تئاتر شهر برگزار می شود گروه اجرایی این اثر نمایشی به کارگردانی آرش دادگر به سوالات خبرنگاران پاسخ می دهند.

نمایش"طوفان" نوشته سید حسین فدایی حسین و کارگردانی آرش دادگر هر روز غیر از شنبه ها ساعت 19 با بازی یعقوب صباحی، مهران امام بخش ، امین طباطبایی ، مجید امیری ، آرش دادگر ، گیتی قاسمی ، عمار عاشوری ، مهراب رستمی ، احسان ناجی ، رسول مکوندی در تالار قشقایی به صحنه می رود.

افتتاحیه دومین جشنواره تئاتر شمسه با حضور عزت الله انتظامی

مراسم افتتاحیه دومین جشنواره تئاتر شمسه با حضور مسئولان فرهنگی و پیشکسوتان عرصه تئاتر برپا می شود.

مراسم افتتاحیه کانون های تئاتر مناطق 22 گانه تهران با حضور عزت الله انتظامی، جمشید مشایخی، داوود رشیدی، سیاوش طهمورث، ایراج راد، مرضیه برومند، علی رضا خمسه، رضا بابک، اصغر همت، مهدی هاشمی، گلاب آدینه، سیدجواد هاشمی، محمود عزیزی و... سه شنبه 23 آبان از ساعت 10:30 تا 12:30 در سالن همایش های ایوان شمس برگزار می شود.

همچنین در این مراسم دکترمحمدهادی ایازی، معاونت محترم امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و جمعی از مسئولان فرهنگی کشور حضور خواهند داشت.