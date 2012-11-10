منصور شرفی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: تالار مرکزی اردبیل با 12 هزار متر مربع زیر بنا، تالار شهرک ولیعصر گرمی با دو هزار و 250 متر مربع زیر بنا، مجتمع فرهنگی هنری تازه کند پارس آباد با 600 متر مربع زیر بنا، مجتمع فرهنگی هنری کوثر با 800 متر مربع زیر بنا، مجتمع فرهنگی هنری کلور با 800 متر مربع زیربنا و مجتمع فرهنگی هنری هشتجین با 800 متر مربع زیر بنا هم اکنون در دست ساخت است.

وی با بیان اینکه مجتمع های فرهنگی هنری در شهرستانها لازم است متناسب با حجم برنامه های فرهنگی هنری برگزار شده باشد، افزود: لازم است توسعه سالنها به اندازه ای انجام شود که از شهرستانهای مختلف رفع نیاز شده و در اجرای برنامه های مختلف امکانات کافی موجود باشد.

شرفی با یادآوری فعالیت 16 مجتمع فرهنگی هنری در سطح استان اضافه کرد: در شهرستان اردبیل مجتمع فرهنگی هنری فدک، نیار، هنرستان کوثر و خانه مطبوعات استان با مجموع شش هزار و 400 متر مربع زیر بنا به بهره برداری رسیده است.

وی مجتمع فرهنگی هنری الغدیر نیر با 600 متر مربع زیر بنا، مجتمع فرهنگی هنری آراز پارس آباد با هزار و 500 متر مربع زیربنا، مجتمع فرهنگی هنری جعفر آباد با 320 متر مربع زیر بنا، مجتمع فرهنگی هنری امام علی بیله سوار با دو هزار مترمربع زیر بنا، مجتمع فرهنگی هنری اصلاندوز با 320 متر مربع زیربنا و مجتمع فرهنگی هنری کوثر با هزار و 150 متر مربع زیر بنا را از دیگر مراکز هنری فعالی استان برشمرد.

مدیرکل ارشاد اسلامی استان در خصوص دو شهرستان خلخال و مشگین شهر ادامه داد: مجتمع های فرهنگی هنری خلخال و هشتجین با مجموع هزار و 802 متر مربع زیر بنا در شهرستان خلخال و مجتمع های فرهنگی هنری اندیشه و رضی با مجموع دو هزار و 550 متر مربع زیر بنا در شهرستان مشگین شهر فعال است.

شرفی تصریح کرد: مجتمع فرهنگی هنری گرمی با 600 متر مربع زیر بنا و مجتمع فرهنگی هنری آبی بیگلو در نمین با 850 متر مربع زیر بنا دو مجتمع فعال دیگر در استان است.