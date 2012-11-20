الیاس حضرتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه انتخابات سال آینده برای کشور فوق العاده سرنوشت ساز است و می تواند حلال بسیاری از مشکلات باشد، گفت: انتخابات سال آینده می تواند بسیاری از تنش‌های داخلی و مشکلات بین المللی را حل و فصل کند که لازمه آن مشارکت حداکثری است.

امروز ایران به واکسینه مجدد سلاح بازدارنده مشارکت حداکثری در انتخابات دارد

وی مشارکت حداکثری را سلاح بازدارنده ایران در طول سی و سه سال انقلاب اسلامی در برابر توطئه های دشمنان دانست و گفت: فرق ما با کشورهایی همچون عراق و افغانستان و دیگر کشورهایی که در آنجا آمریکایی ها بانی تغییر و تحولات شدند، همین مشارکت های سالانه انتخابات بود که در طول سی و سه سال گذشته جمهوری اسلامی ایران را بیمه کرد.



این فعال سیاسی اصلاح طلب تاکید کرد: درحال حاضر با توجه به هجمه بین المللی علیه ایران نیازمند مشارکت بالا در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم به عنوان تقویت این سلاح هستیم.

باید انتخابات آینده با مشارکت 65بالای درصد برگزار شود

مدیر مسوول روزنامه اعتماد، با بیان اینکه باید در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری مشارکت بالای 65 درصد داشته باشیم، گفت: این مهم مشروط بر حضور قوی ترین شخصیت ها و چهره های قدیمی در میدان انتخابات میسر می شود که باید یا خود کاندیدا شوند و یا با تمام توان از دیگر کاندیداها حمایت کنند.

حضرتی آزاد بودن فضای سیاسی جامعه را مقدمه مشارکت حداکثری دانست و گفت: حضور گسترده تنها با آزادی احزاب قدرتمند و افزایش روزنامه ها میسر می شود و اینکه رسانه ها بتوانند حداکثر در یکسال آینده به راحتی مباحث را تجزیه و تحلیل کنند.

وی با بیان اینکه روزنامه ها و احزاب می توانند انگیزه مردم برای شرکت در انتخابات را افزایش دهند، گفت: با توجه به اتفاقاتی که 4 سال پیش رخ داد به صورت خاص تاکید می کنم برای مشارکت حداکثری باید تلاش بیشتری بخرج داد. اینکه بنشینیم و بگوییم رقابت و تبلیغات صورت نگیرد هر کسی خواست بیاید هر کسی خواست نیاید، اینگونه مشارکت 40- 50 میلیونی رخ نمی دهد.

حمایت از دولت وحدت ملی

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی ادامه داد: با توجه به مشکلاتی که در هشت سال گذشته بر ما وارد شده و ناکارآمدی دولت و فشارهای استکبار نیاز به دولت قوی که برآمده از اتفاق و اشتراک نظر همه طیف های مختلف انقلاب اسلامی باشد، داریم ، حالا می خواهید اسمش را بگذارید وحدت ملی، اتحاد ملی یا هر واژه دیگر.

وی ادامه داد: در هر صورت مجموعه جریان های قدرتمند و صاحب نظر که عقبه قدرتمندی در اقشار مختلف جامعه دارند، باید نظرشان درباره دولت آینده جلب شود و دولت آینده باید از پشتیبانی آحاد و اقشار و طیف های مختلف سیاسی را پشت سرش داشته باشد.

این فعال سیاسی اصلاح طلب تاکید کرد: دولت آینده نیاز به افراد کارآزموده ای دارد که سال های سال در دورن انقلاب اسلامی پخته شده اند و ما از این افراد در جناح های مختلف سیاسی چه اصولگرا و چه اصلاح طلب کم نداریم.

عقلای قوم و شخصیت های صاحب نظر رئیس جمهورمقتدر را انتخاب کنند

وی با بیان اینکه مجموعه کشور باید به سمت گرفتن تصمیم تاریخی بروند تصریح کرد: اجماعی از عقلای قوم و شخصیت های با نفوذ و محبوب صاحب نظر و با تجربه باید از دورن خود گروهی را انتخاب کنند تا این گروه به نمایندگی از همه جریان های سیاسی مقتدرترین و کارآزموده ترین فرد را برای ریاست جمهوری انتخاب و به جامعه معرفی کند.

در جریان طرح مناسک نیستم؛ به کواکبیان غبطه می خورم

مدیر مسوول روزنامه اعتماد، همچنین در مورد طرح مناسک گفت: خیلی در جریان این طرح نیستم ؛ اما کواکبیان فوق العاده پرتحرک و با انگیزه است که من به ایشان غبطه می خورم.

اصلاح طلبان با دیگر جناح های باتجربه و آینده نگر ائتلاف کنند

وی کواکبیان را یکی از ستون های جریان اصلاحات نامید و افزود: فعالیتهای آقای کواکبیان ستودنی است، ولی در مجموع علاوه بر اینکه مجموعه اصلاح طلبان باید یکپارچه باشند؛ باید با جناح میانه و جناح هایی که عقل، تدبیر، تجربه، درایت، آینده نگری، برنامه ریزی و استفاده از ظرفیت ها و توانایی ملت در دستورکارشان است، ائتلاف کنند.

برای ما فرقی ندارد رئیس جمهور آینده اصولگرا باشد یا اصلاح طلب

حضرتی، خاطرنشان کرد: برای ما فرقی نمی کند که رئیس جمهور آینده اصلاح طلب باشد و یا اصولگرا؛ مهم مسیر و فرایند انتخاب رئیس جمهور آینده است.