اهدای 2000 جلد کتاب به دانش آموزان/ اسلامشهر نیازمند پنج فرهنگسرا است

صادق محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری سه نمایشگاه در هفته کتاب خبر داد و اظهار داشت: با همکاری نهاد کتابخانه های عمومی، سه نمایشگاه کتاب در سطح شهرستان برگزار می شود و تعدادی از آثار نویسندگان شهرستان هم خریداری خواهد شد.

وی، استقبال خوب شهروندان از جشنواره با نوای کاروان و بازارچه طراحی و نقاشی را مثبت ارزیابی و عنوان کرد: در ادامه فعالیتهای فرهنگی و هنری و در هفته بسیج، جشنواره هنرهای تجسمی استان تهران با موضوعات بیداری اسلامی و تببین اندیشه های حضرت امام (ره) به میزبانی اسلامشهر برگزار خواهد شد.

این مسئول، مشکل عمده فرهنگی در اسلامشهر را عدم توجه به زیر ساختهای فرهنگی دانست و اضافه کرد: در حال حاضر در شهرستان اسلامشهر کمبود فضاهای فرهنگی وجود ندارد که در این زمینه باید از ظرفیتهای موجود استفاده مطلوبی شود.

محمدزاده با اشاره به وجود 134 مجسد در این شهرستان اضافه کرد: در صورت توجه ویژه به این پتانسیلها، به طور قطع نتایج مطلوبی را می توان گرفت.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اسلامشهر افزود: هم اکنون این اداره آمادگی دارد تا پایان سال، مجوز کانون فرهنگی و هنری را برای مساجد صادر کند.

وی یادآور شد: باید برای هر50 هزار نفر یک مجتمع فرهنگی در شهرستان وجود داشته باشد و این درحالیست که در اسلامشهر دو مجتمع فرهنگی و هنری در اختیار اداره ارشاد و یک فرهنگسرا در شهرداری وجود دارد.

این مسئول گفت: برای رسیدن به ایده آل ها و سرانه مورد نظر، حداقل باید پنج فرهنگسرای دیگر در این شهرستان احداث و راه اندازی شود.