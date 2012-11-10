بهاره حاجی محمدی نایب قهرمان وزن +68 کیلوگرم کاراته بانوان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص سطح فنی مسابقات اظهارداشت: این المپیاد به لحاظ حضور قهرمانان و ورزشکاران مطرح کشور، از سطح بالایی برخوردار بود و شرکت کنندگان رقابت های فشرده ای را برای کسب مدال پیش برگزار کردند و در این بین ورزشکاری می توانست به سکوی قهرمانی برود که از آمادگی فنی و روحی بالایی برخوردار باشد.

وی افزود: در وزن 68+ کیلوگرم بانوان 18 شرکت کننده حضور داشتند که همگی از لحاظ فنی در آمادگی خوبی برخوردار بودند با این وجود توانستم به مرحله فینال راه یافته و در بازی نهایی علیرغم تلاش فراوان موفق به کسب مدال نقره این مسابقات شوم.

حاجی محمدی در پایان ضمن تشکر از ریاست دانشگاه و مسئولین یادآورشد: امیدوارم بتوانم در مسابقات آتی مدال طلا کسب کرده و در میادین بین المللی برای کشور و دانشگاه آزاد اسلامی افتخار کسب کنم.

مسابقات کاراته به میزبانی واحد نجف آباد برگزار شد.