  1. بین الملل
۲۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۲:۲۰

خبرفوری/

17 نظامی ترک در سانحه هوایی کشته شدند

17 نظامی ترک در سانحه هوایی کشته شدند

ساعتی قبل سقوط یک فروند بالگرد ارتش ترکیه در جنوب شرقی ترکیه منجر به کشته شدن 17 نظامی این کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک فروند بالگرد ارتش ترکیه پیش از ظهر امروز در جنوب شرقی ترکیه سقوط کرد که در پی آن 17 نظامی ترک کشته شدند.

این بالگرد در کوه "هرکول" در استان سیرت دچار سانحه شد.

هنوز علت سقوط این بالگرد مشخص نیست.

کد مطلب 1739824

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