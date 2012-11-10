17 نظامی ترک در سانحه هوایی کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک فروند بالگرد ارتش ترکیه پیش از ظهر امروز در جنوب شرقی ترکیه سقوط کرد که در پی آن 17 نظامی ترک کشته شدند.

این بالگرد در کوه "هرکول" در استان سیرت دچار سانحه شد.

هنوز علت سقوط این بالگرد مشخص نیست.