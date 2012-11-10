تبریز میزبان ستادهای بحران 31استان کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر ، مدیرکل ستاد مدیریت بحران آذربایجان شرقی امروز در این نشست، ستادهای بحران را در جریان آخرین وضعیت مناطق زلزله زده قرار داد و گفت: بیش از پنج هزار کیلومتر مربع از مساحت استان به صورت مستقیم در معرض زلزله قرار گرفتند.

خلیل ساعی افزود: همچنین بر اثر این زلزله ها 10هزار کیلومتر مربع دیگر از مناطق استان به طور غیر مستقیم دچار آسیب شد.

وی با اشاره به تخریب یک سوم روستاهای آذربایجان شرقی به ویژه در منطقه ارسباران تصریح کرد: بر اثر زلزله 6.2 و شش ریشتری 21 مرداد امسال روستاهای این استان از 20 تا صد درصد آسیب دید.

تبادل نظر و بحث پیرامون چگونگی مقابله با بحران ها و همچنین کسب تجربه بعد از وقوع زلزله در منطقه ارسباران از جمله اهداف این جلسه است.

در حاشیه برگزاری این جلسه نمایندگان ستاد بحران 31 استان کشور حاضر در این نشست از بیش از 95 روستای زلزله زده بازدید می کنند.

گفتنی است: در مورد چگونگی انجام مراحل آواربرداری، اسکان موقت و دایم و نیز نحوه ساخت و ساز واحدهای جدید مسکونی و دامی از طرف پس از بازدید ستاد بحران کشوری گزارش هایی تهیه ارائه خواهد شد.