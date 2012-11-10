سرپرست جدید اداره دامپزشکی کامیاران منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز در مراسمی که با حضور معاون فرماندار شهرستان کامیاران برگزار شد، با حکم مدیر کل دامپزشکی استان، "اهون احمدی" به عنوان سرپرست دامپزشکی کامیاران انتخاب شد و از امید صادقی رئیس سابق این اداره تقدیر شئ.

معاون فرماندار کامیاران در این جلسه با بیان اینکه تامین سلامت دام مهمترین وظیفه دامپزشکی است، گفت: انجام این وظیفه خطیر و افزایش نظارت می تواند تضمین کننده سلامت غذایی مردم باشد.

کریم پیری افزود: با تلاش هایی که مدیریت قبلی داشته است انتظارات از مدیر جدید بیشتر خواهد بود و با توجه به وضعیت شهرستان کامیاران انتظار می رود که در این بخش اقدامات بهتری اجرایی شود.

وی اظهار داشت: تعامل و همکاری بیشتر مردم، کارکنان این مجموعه و سایر دستگاه ها موجبات تقویت نقش و جایگاه شبکه دامپزشکی این شهرستان را فراهم می کند.

در پایان این مراسم با اهداء لوح تقدیر و هدایایی از "امید صادقی" مسئول قبلی این اداره تجلیل و "اهون احمدی" به عنوان سرپرست معرفی شد.