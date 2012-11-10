به گزارش خبرگزاری مهر ، این رقابت ها که برای دومین سال متوالی در استان برگزار می شود ، هفت تیم در پنج هفته متوالی با یکدیگر برای کسب قهرمانی رقابت خواهند کرد.

در هفته نخست این رقاب ها ، تیم سانال با دو برد تیمی ، 12 برد انفرادی و با شش امتیاز صدرنشین شد و تیم ستارخان با سه امتیاز و تفاضل مثبت پنج در جایگاه دومی و تیم شرکت معدنی کان آذر با سه امتیاز و تفاضل صفر امتیاز در تعقیب تیم های اول و دوم است.

تیم های سردرود ، بناب ، پرواز و میانه تیم های دیگر حاضر در این رقابت ها هستند و هفته دوم رقابت ها آذر ماه به میزبانی تبریز و دو میزبانی در شهرهای بناب و میانه برگزار می شود.

آذربایجان شرقی با برتری هیئت کاراته گیلان و آوای رزم بهترین شد

در پایان هفته سوم سوپرلیگ کاراته که با انجام هفت دیدار در در سالن شهید افراسیابی تهران برگزار شد، هیئت کاراته استان آذربایجان شرقی و مقاومت با دو برد دیگر تیم های موفق هفته بودند.

آذربایجانشرقی ابتدا 16 بر 11 هیئت کاراته گیلان را شکست داد وسپس با نتیجه 23 بر 3 آوای رزم را مغلوب خود کرد.

در پایان هفته سوم سوپرلیگ کاراته هیئت کاراته آذربایجان شرقی (کاتا) به عنوان بهترین تیم ، مسعود زارعی از آذربایجان شرقی به عنوان بهترین بازیکن و مسعود زیگلری از این استان به عنوان بهترین مربی این رقابت ها شناخته شدند.

برتری گسترش فولاد بر صنعت نفت آبادان در لیگ برتر والیبال نشسته

هفته نخست مسابقات والیبال نشسته لیگ برتر کشور آغاز شد و تیم گسترش فولاد تبریز در آبادان بر صنعت نفت آبادان سه بر صفر پیروز شد و شهرداری تبریز در گچساران سه بر یک بر نفت و گاز این شهر باخت.

شهرداری تبریز که در مجموعه ورزشی آزادی دوگنبدان به مصاف تیم نفت و گاز گچساران رفت در ست های اول، دوم و چهارم از میهمان خود شکست خورد و در ست دوم پیروز شد.

تیم گسترش فولاد تبریز نائب قهرمان فصل گذشته لیگ برتر با اقتدار و سه بر صفر تیم صنعت نفت آبادان را از پیش روی برداشت .

یک برد و یک باخت هیئت ووشو آذربایجانشرقی در هفته پنجم و ششم

هفته پنجم و ششم لیگ دسته اول ووشو باشگاه‌های کشور در آکادمی ووشو برگزار و هیات ووشو آذربایجانشرقی با یک برد و یک باخت به کار خود در این هفته پایان داد.

این رقابت ها با حضور هشت تیم در دو گروه چهار تیمی برگزار می شود که در هفته پنجم هیات ووشو آذربایجانشرقی در یک پیکار نزدیک هفت بر شش هیات ووشو بوشهر را شکست داد و در هفته ششم هفنت بر چهار در مقابل هیات ووشوی اصفهان شکست خورد.

در جدول رده بندی گروه یک هیات خوزستان با 15 امتیاز همچنان صدرنشین است، سپاه سلمان سیستان و بلوچستان با 9 امتیاز دوم است، هیئت قم با شش امتیاز در رده سوم ایستاده است . در گروه دو نیزهیات بوشهر با 12 امتیاز و تفاضل 27+ صدرنشین شد و هیئت آذربایجانشرقی با هیمن تعداد امتیاز و تفاضل 18+ مکان دوم را در اختیار دارد و هیات اصفهان با 9 امتیاز کماکان سوم است .

پایان هفته چهارم لیگ برتر هندبال بانوان با تساوی شهرداری تبریز

هفته چهارم لیگ برتر هندبال بانوان به اتمام رسید و جدال دو تیم ته جدولی و بدون برد شهرداری تبریز و هیئت هندبال فیروزآباد برنده ای نداشت.

در رقابت های این هفته که با گرامیداشت یاد و نام شهیده مطهره فاطمه نیک برگزار شد هر دو تیم به نتیجه 27بر27 مساوی رضایت دادند تا همچنان بدون برد باقی بمانند.

تیم های بیمه رازی تهران ، ثامن الحجج سبزوار، شهید شاهرخ شکوهی کردستان موفق به شکست حریفان خود شدند.