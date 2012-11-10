به گزارش خبرنگار مهر، دکتر باقر لاریجانی روز شنبه در نشست خبری روز جهانی دیابت در پژوهشکده علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران، افزود: 60 درصد مرگ و میرها در کشور و جهان مربوط به بیماریهای غیرواگیر است که 10 درصد آن را بیماران دیابتی تشکیل می‌دهند.

وی گفت: آمارهای کشوری نشان می‌دهد 53 درصد مرگ و میرهای کشورمان به دلیل بیماری دیابت و قلب و عروق است و دیابت یک بیماری مهم به حساب می‌آید.

لاریجانی با اشاره به افزایش سن مردم کشورمان و همچنین رشد شهرنشینی و تغییر عادات و در نهایت برخی رفتارهای پرخطر گفت: بر اساس اطلاعات موجود در یکی و دو سال اخیر تعداد دیابتی‌های دنیا بالغ بر 285 میلیون نفر اعلام شده است که 17 تا 18 سال آینده این تعداد به بیش از 400 میلیون نفر می‌رسد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: برآورد می‌شود که به ازای هر 10 نفر یک فرد به دیابت مبتلا شود و عدم کنترلهای مناسب دیابت باعث بیماریهایی مانند ضایعات کلیوی می‌شود و اکنون نیز 20 درصد از بیماران کلیوی به دلیل دیابت به ضایعات کلیوی مبتلا شده‌اند.

لاریجانی با عنوان این مطلب که افزایش شهرنشینی باعث شده تا 60 درصد مردم تهران دچار فقر فعالیتهای فیزیکی مناسب باشند، افزود: مطالعات نشان می‌دهد دیابت 300 هزار سال از عمر مفید بیماران را کم می کند. همچنین هزینه‌های بیماران دیابتی بالغ بر 750 میلیون دلار برآورد شده که 590 میلیون دلار به صورت مستقیم و 153 میلیون دلار به شکل غیرمستقیم است.

وی به فعالیتهایی که در حوزه پیشگیری و درمان دیابت از جمله شبکه‌ تحقیقات دیابت اشاره کرد و گفت: نقشه راه تحقیقات دیابت نیز در حال آماده شدن است که با کمک لیست جامعی از علوم پایه و بالینی درصدد هستیم تا از تکرار تحقیقات تکراری و غیرکاربردی بکاهیم و وضعیت کشورمان را نسبت به دیگر کشورها در زمینه دیابت بررسی و رصد کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران اظهار داشت: کلینیک مجازی نیز در پژوهشکده علوم غدد متابولیسم راه‌اندازی کرده‌ایم که اطلاعات بسیار خوبی را می‌تواند در اختیار بیماران و دیگر مردم قرار دهد.

لاریجانی با اشاره به برگزاری همایش دیابت در روزهای 23 و 24 آبان ماه جاری در بیمارستان امام خمینی (ره) افزود: مراسم زنگ دیابت را نیز با همکاری رادیو سلامت در مدارس اجرا خواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: پژوهشکده علوم غدد متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری وزارت بهداشت 4 جایزه برای 4 نفر که در حوزه بیماری دیابت فعالیت کرده‌اند شامل یک محقق،‌ دانشمند، آموزش‌دهنده و نوآور اهدا می ‌کند.