حمید فاضلیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس بخشنامه جدید از این پس بانک توسعه صادرات لرستان ارز مبادله ای مورد نیاز متقاضیان استان را تامین می کند.

وی با تاکید براینکه با این تصمیم متقاضیان ارز مبادله ای نیازی به مراجعه به مرکز مبادلات ارزی در تهران دیگر ندارند تصریح کرد: این افراد در استان به طور مستقیم به بانک توسعه صادرات لرستان برای تامین ارز مورد نیاز خود مراجعه کنند.

مدیر عامل بانک توسعه صادرات استان لرستان تصریح کرد: تمامی متقاضیان ارز به نرخ مبادله ای با ارائه اسناد و مدارک لازم از جمله اوراق ثبت سفارش براساس اولویت‌های کالایی می‌توانند به این بانک مراجعه و نیازهای ارزی خود را رفع کنند چرا که دیگر ضرورتی به مراجعه حضوری به مرکز مبادلات ارزی وجود ندارد.