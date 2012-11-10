به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علوی‌ نیا روز شنبه در نشست خبری به مناسبت "روز جهانی دیابت" که در ساختمان شماره 2 وزارت بهداشت برگزار شد، گفت: برنامه نرم‌افزاری دیابت با تلاش فراوان نوشته شده و هم اکنون مراحل اجرای آزمایشی را می‌گذراند، با گسترش این برنامه به تمام دانشگاهها، بیماران دیابتی ثبت خواهند شد و به این ترتیب با شناسایی این بیماران، برنامه ‌ریزیها بهتری صورت خواهد گرفت.

وی با اشاره به آغاز برنامه "پیشگیری، کنترل دیابت و عوارض آن" در مناطق شهری از سال 89، افزود: در حال حاضر 16 دانشگاه علوم پزشکی در کشور تحت پوشش این برنامه قرار دارند و 6 دانشگاه نیز به این برنامه پیوسته‌اند.

رئیس اداره غدد متابولیک وزارت بهداشت درباره آمار شیوع بیماری دیابت در کشور، گفت: دیابت بیماری سختی است که از مرحله خاموش طولانی برخوردار است. مطالعات مختلف، آمار مختلفی از شیوع این بیماری را ارائه می‌دهد، به طوریکه این مطالعات شیوع 1.3 درصدی تا 14.5 درصدی در جمعیت 25 تا 64 سال را به صورت متغیر گزارش کرده‌اند. با راه‌اندازی سیستم ثبت دیابت، آماری دقیقی از این بیماری ارائه خواهیم داد اما اکنون نظام جامع ثبت برای بیماران دیابتی وجود ندارد.

علوی‌نیا ادامه داد: برنامه کشوری غربالگری دیابت از سال 1384 در نظام مراقبت کشور ادغام و در روستاها آغاز شد. جمعیت در معرض خطر روستاها تاکنون دو مرتبه در مورد بیماری دیابت غربالگری شده ‌اند. برنامه شهری غربالگری دیابت نیز از سال 89 و در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر آغاز شد.

رئیس اداره غدد متابولیک وزارت بهداشت با اشاره به اقدامات انجام شده برای مراقبت از بیماران دیابتی شناسایی شده، ادامه داد: به این منظور با معاونت درمان وزارت بهداشت وارد مذاکره شده‌ایم تا خدمات تخصصی در بیمارستانها به این بیماران ارائه شود. به دنبال هماهنگیهای انجام شده، اکنون در بیمارستانهای 16 شهر بزرگ کشور که برنامه غربالگری دیابت اجرا شده است، یک مرکز دیابت وجود دارد که حداقل به یک متخصص داخلی و متخصص چشم مجهز است و خدمات لازم را به بیماران ارائه می‌دهند.

وی به مشکلات ناشی از کمبود اعتبار اشاره کرد و گفت: هر چند با چالش کمبود اعتبارات و نیروی انسانی مواجه هستیم، البته تاکنون نگذاشته‌ایم صدمه‌ای به برنامه‌هایمان وارد شود. بیماری دیابت از جمله بیماریهای پیچیده‌ای است که کار کردن درباره آن مستلزم مشارکت همه جامعه است.

رئیس اداره غدد متابولیک وزارت بهداشت به برگزاری برنامه‌های آموزشی دیابت، اشاره کرد و افزود: دوره‌های آموزشی دیابت ویژه مربیان داخل و خارج سازمانی از تابستان امسال آغاز شده است. از ستاد وزارت بهداشت نیز تمام کارشناسان و مدیران مربوطه آموزشهای لازم را دریافت کرده‌اند.

به گفته علوی‌نیا، از سال 89 و با اجرای برنامه غربالگری دیابت در شهرها حدود 200 هزار بیمار مبتلا به دیابت و حدود 173 هزار پره دیابتیک شناسایی شده‌اند.

وی با بیان اینکه افراد دیابتی نوع یک حداکثر 10 درصد جمعیت دیابتی‌ها را تشکیل می‌دهند، گفت: امیدواریم بخشی از هزینه‌های درمان دیابت از جمله مباحث آموزشی تحت پوشش بیمه‌ها قرار گیرد.