به گزارش خبرگزاری مهر، در تمرین شنبه سرخپوشان استفان آپیا که روز گذشته در تمرین پس از بازی سرخپوشان حضور پیدا کرده بود، پا به توپ شد و در فوتبال تمرینی شرکت کرد تا ژوزه عملکرد او را ارزیابی کند.

تمرین روز شنبه سرخپوشان به دویدن دور زمین، کار با موانع، استارت های کوتاه و بلند، بازی فوتبال در نیمی از زمین و تمرین پنالتی اختصاص داشت. در تمرین پنالتی؛ شهاب گردان و امیر عابدزاده حاضر بودند و نیلسون تمرینات بدنی را زیر نظر احمد ناجی انجام داد.

مهدی مهدوی کیا که در ابتدای تمرین با اندک تاخیر حضور پیدا کرده بود، در پایان تمرین تیم از مانوئل ژوزه اجازه گرفت تا زیر نظر مربی بدنساز تمرینات اختصاصی خود را دنبال کند. از جمع بازیکنان پرسپولیس، ملی پوشان حضور نداشتند. خانزاده به دویدن دور زمین اکتفا کرد و مهرزاد معدنچی و قاضی در کلینیک فیزیوتراپی داشتند.

در تمرین امروز یحیی گل محمدی مربی تیم نیز در پایان مرخصی چند روزه خود در جمع سرخپوشان حضور پیدا کرده بود. تمرین روز یکشنبه پرسپولیس از ساعت 10:30 انجام خواهد شد و بازیکنان نیم ساعت زودتر باید در ورزشگاه حاضر شوند.