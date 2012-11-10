محرم بهترین فرصت برای نهادینه سازی امر به معروف در جامعه است

حجت الاسلام مسعود صفی یاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در کشور به ویژه استان کردستان اظهار داشت: امر به معروف و نهی از منکر باید به دور از مباحث کلیشه ای و شعاری در متن زندگی مردم وارد شود.

وی افزود: برای اینکه بتوانیم در متن زندگی مردم وارد شویم نیاز به مهندسی مجدد، احساس می شود و ایام ماه محرم بهترین فرصت در راستای نهادینه کردن امر به معروف و نهی از منکر در جامعه است و همه مدیران و مسئولان باید از فرصت های در اختیار استفاده کنند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی کردستان بیان کرد: ماه محرم بهترین زمینه را برای نهادینه سازی امر به معروف و نهی از منکر مهیا می کند و برای استمرار این فرهنگ در جامعه باید تلاش شود و ظرفیت های بومی کردستان در این زمینه نیز به خوبی مورد استفاده قرار گیرد.

حجت الاسلام صفی یاری ادامه داد: اهتمام به امر به معروف و نهی از منکر و اهتمام به اقامه دین توفیق بزرگی است و باید مورد توجه باشد و اداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان با برنامه ریزی های منسجم و هماهنگی اقدامات خوبی را برای اجرا در دستور کار قرار داده است.

وی یادآور شد: باید برنامه ریزی های مناسبی صورت گیرد تا مردم خود را به اجرای امر به معروف و نهی از منکر مکلف بدانند تا این موضوع مهم دراسلام فراگیر شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کردستان در پایان گفت: برگزاری مناسب برنامه های ایام محرم از سوی مردم و ادارات دولتی باید مورد توجه ویژه ای قرار گیرد.