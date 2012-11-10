به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 17 و 15 دقیقه 21 مهر امسال مأموران کلانتری 205 مصطفی خمینی هنگام گشت زنی نامحسوس در محدوده ایستگاه حرم مطهر به یک گروه 6 نفره از زنان مشکوک شدند .

مأموران در مراقبت نامحسوس از این شش زن متوجه شدند آنها با نزدیک شدن به یک زن عرب، او را در حلقه خود محاصره کرده و پس از لحظاتی ، هر شش نفر آنها از این زن تبعه خارجی فاصله گرفته و به سرعت از او فاصله گرفتند .

بلافاصله یکی از مأموران کلانتری به تعقیب این شش زن رفته و مأمور دوم نیز با مراجعه به زن تبعه خارجی از وی درخواست کرد تا اقدام به وارسی اموال داخل کیف خود کند که در این لحظه از سوی این زن به مأموران اعلام می شود که وجوه نقد داخل کیف وی به سرقت رفته است .

با اطمینان از سارق بودن زنان ، هماهنگی لازم با گشت کلانتری انجام و مأموران اقدام به دستگیری هر شش نفر آنها کردند.

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "جیب بری" ، به دستور دادرس شعبه 101 جزایی دادگاه بخش آفتاب ، پرونده برای رسیدگی تخصصی در اختیار اداره هفدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

در شرایطی که سارقان در زمان دستگیری مدعی بیگناهی بودند ، کارآگاهان تیم مبارزه با جیب بری اداره هفدهم به محض مشاهده متهمان ، هر شش متهم بویژه دو نفر از آنها به اسامی "فاطمه . ش" 50 ساله و "محترم . ش" 50 ساله را به عنوان مجرمان سابقه دار و حرفه ای اداره هفدهم مورد شناسایی قرار دادند . "فاطمه" و "محترم" از مجرمان سابقه داری هستند که در طول بیست سال گذشته بارها به اتهام ارتکاب جرایم مختلف جیب بری ، موادمخدر و کیف قاپی ، در تهران و دیگر شهرهای کشور به ویژه شهرهای زیارتی قم و مشهد دستگیر و روانه زندان شده اند .

با شناسایی فاطمه و محترم از سوی کارآگاهان ، آنها به ناچار لب به اعتراف گشوده و به ارتکاب دهها فقره جیب بری به همراه چهار متهم پرونده به اسامی زینب . ش 26 ساله ، زینب . خ 21 ساله ، زهرا . ح 37 ساله ، الهام . ش 27 ساله که همگی آنها نیز از اعضای خانواده و بستگانشان هستند اعتراف کردند .

با شناسایی هویت واقعی متهمان و در شرایطی که متهمان در زمان دستگیری خود را با اسامی دروغین به مأموران معرفی کرده بودند ، هر شش متهم به دهها فقره جیب بری به شیوه "سیاه کنی" در اماکن زیارتی قم و تهران به ویژه در حرم مطهر حضرت معصومه ، مسجد مقدس جمکران و امامزاده صالح ، امامزاده حسن ، حرم حضرت عبدالعظیم و همچنین در ایستگاه های مترو و BRT و بازارچه های تهران اعتراف کردند .

یکی از متهمان در اعترافات خود ، در پاسخ به سؤال کارآگاهان در خصوص مدت فعالیت در زمینه سرقت و جیب بری به کارآگاهان گفت : از زمانی که به یاد دارم ، به همراه مادرم - فاطمه . ش - در حال سرقت به شیوه جیب بری هستم و هر چیزی از قبیل گوشی تلفن همراه ، طلا و پول را سرقت کرده و در تمامی سرقت ها نیز من نقش سیاه کن را بر عهده دارم " .

با اعترافات صریح متهمان در خصوص شیوه و شگرد سرقت ها ، کارآگاهان با تجمیع پرونده های مشابه در خصوص جیب بری از زن ها از کلانتری های سطح شهر تهران به ویژه در مناطق امامزده حسن ، شهرری ، تجریش و ... موفق به شناسایی تعدادی از مالباختگان شدند .

سرهنگ کارآگاه علی غیاثوند ، معاون مبارزه با سرقت های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام این خبر گفت: با توجه به اعترافات صریح متهمان به دهها فقره جیب بری و شناسایی دهها مالباخته و احتمال افزایش جرایم ارتکابی و تعداد مالباختگان ، دستور انتشار بدون پوشش چهره هر شش متهم پرونده از سوی مقام قضایی صادر شده است . به همین خاطر از کلیه مالباختگانی که موفق به شناسایی متهمان شدند دعوت می شود تا برای طرح و پیگیری شکایات خود به اداره هفدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در خیابان وحدت اسلامی مراجعه کنند. همچنین از کلیه شهروندان که هرگونه اطلاعاتی در خصوص دیگر ارتکابی متهمان دارند درخواست می شود تا اطلاعات خود را از طریق شماره تماس 51055390 ، 51055391 و 51055392 در اختیار کارآگاهان اداره هفدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهند .

