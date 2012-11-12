برافراشتن پرچم حضرت علی (ع) در روز عید نوروز در افغانستان

محمد جهانی دبیر اول سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در افغانستان زمان تحویل سال نو و عید نوروز تمام مردم در میدان اصلی مزارشریف جمع می شوند و در زیارتگاهی منسوب به حضرت علی (ع) گرد هم می آیند. در زمان تحویل سال پرچم بزرگی به رنگ سبز توسط چهار نفر از چهار طرف بالا برده می شود که اگر این کار بدون مشکل انجام شود مردم افغانستان عقیده دارند سال بسیار خوبی را پیش رو خواهند داشت.

وی افزود: این پرچم به نام پرچم سخی که متعلق به حضرت علی است نامیده می شود و از اول فروردین ماه تا 40 روز که دهم اردیبهشت ماه است آویزان است پس از آن دوباره پایین می آید تا سال آینده.

جهانی تصریح کرد: دید و بازدید از فامیل و اقوام از روز اول نوروز یکی از آداب و فرهنگ هایی است که با مردم ایران و سایر کشورها مشترک است. همچنین مسابقه بزکشی جزو یکی از مسابقات و بازیهای محلی افغانستان در ایام نوروز است.

وی گفت: تخم مرغ رنگی در سر سفره عید بسیار حائز اهمیت است. همچنین مردم افغانستان معتقدند که باید در هنگام ایام نوروز خانه های خود را تمیز کرده و لباس نو بخرند که فصل بهار فصل نوشدن است. در همین اول عید مردم افغانستان مانند ایرانی ها ماهی می خورند و خانواده داماد به خانه عروس رفته و برای آنها لباس و انگشتر طلا هدیه می برند.

وی درباره سفره هفت سین نیز گفت: ما همانند ایرانی ها سفره هفت سین داریم با این تفاوت که بر سر سفره هفت سین هفت نوع میوه از جمله زردآلو، پسته ، بادام و مویز می گذاریم.

وی گفت: صمیمت، اتحاد و برادری بین کشورهای همسایه وجود دارد و می توان با ثبت یک پرونده جهانی این صمیمت را بیشتر کرد.

دبیر اول سفارت جمهوری اسلامی افغانستان گفت: ایران و افغانستان زبان مشترک دارند و بسیاری از افغان ها برای کار و ازدواج به ایران آمده اند و باعث محکم تر شدن روابط ایران و افغانستان شده اند.

