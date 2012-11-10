"رویای خاموش" به نیمه را بیداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری فیلم داستانی"رویای خاموش" به کارگردانی جواد علمی نیا که به تازگی در تهران کلید خورده است از نیمه گذشت. گروه تصویربرداری هم اکنون در دهکده المپیک مشغول کار هستند.

این فیلم داستان مادر شهیدی است که برای خرید کت و شلوار و کفش دامادی برای عروسی فرزند خود که در جنگ در عملیات کربلای 5 به شهادت رسیده به بازار رفته است. مادر هنوز بعد از گذشت سالها از شهادت فرزندش هنوز آرزو دارد که پسر خود را در لباس دامادی ببیند ...

امیرعلی محمدی، معصومه فهیم و سارا بادپا، احمدرضا شیرین، پوران صدفی و بازیگر نوجوان مهدی رضا زاده دیگر بازیگران "رویای خاموش" هستند.

دیگر عوامل این فیلم عبارتند از: دستیار کارگردان : روژان بادپا، مدیر برنامه ریزی: احمدرضا شیرین، مدیر تولید: فرضعلی علمی نیا، مدیر تدارکات: مهدی نشاطی، مدیر تصویر برداری: مهدی علمی نیا، مدیر روابط عمومی: هنگامه قاسمی حامد، منشی صحنه: زهرا ناطقیان،عکاس : سعید نظام اسلامی، مجری طرح: خانه فیلم هنر ایرانیان، گریم: پرهام اکویی.