نارضایتی استاندار از قیمت کالاها/نامه ویژه نجار به استانداران

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد تنظیم بازار استان هرمزگان در آستانه آغاز ماه محرم با حضور استاندار هرمزگان در سالن جلسات استانداری با برقراری ارتباط از طریق ویدئو کنفرانس با فرمانداران در تمامی شهرستانهای استان برگزار شد. فرمانداران 13 شهرستان هرمزگان گزارشی از وضعیت تامین و تولید کالاهای اساسی از جمله گوشت قرمز و مرغ، برنج، روغن و شکر و بازرسی از واحدهای صنفی ارائه و به بیان مشکلات موجود در بازار پرداختند.

مشکل تامین و تولید مرغ و گوشت نداریم

فرماندار میناب به عنوان اولین فرماندار پس از ارائه گزارش در مورد تعداد بازرسیها از اصناف و برخورد با متخلفین بیان داشت: شهرستان میناب به دلیل تولید مرغ بیش از ظرفیت مورد نیاز مشکلی در تامین گوشت مرغ ندارد و آمادگی گوشت مورد نیاز شهرستانهای دیگر را دارد.

عباس خدادادزاده قیمت فروش مرغ گرم در میناب را پنج هزار و 500 تومان و گوشت قرمز را 16 هزار و 500 تومان عنوان کرد که استاندار هرمزگان این قیمت را بالاتر از قیمت فروش در بندرعباس بیان کرد و خواستار بررسی اختلاف 300 تومانی فروش مرغ شد.

فرماندار میناب در ادامه با اشاره به کمبود روغن در میناب اظهارداشت: دلیل افزایش قیمت روغن خوراکی در میناب طی هفته اخیر کمبود روغن و عدم تحویل به موقع در شهرستان است. که دلیل این امر کمبود حلب در تهران برای روغن های جامد است.

وی با اشاره به کاهش قیمت برخی از کالاها در میناب، بیان داشت: با تدابیر اتخاذ شده از سوی دولت قیمت برخی از کالاها همچون مداد رنگی، شکر و سایر اقلام خوراکی و مورد نیاز کاهش یافته است.

گلایه فرماندار جاسک از تعزیرات حکومتی، قیمت حمل و نقل و نبود کشتارگاه

مهدی نخعی فرماندار جاسک به عنوان دومین فرماندار از طریق ویدئو کنفرانس با بیان اینکه از تعداد 742 بازرسی 431 مورد متخلف شناسایی و 62 مغازه پلمپ شده است، اظهارداشت: در استان از سوی تعاونیهای جاسک اعلام شده بود که مازاد تولید مرغ داریم در حالی که این موضوع از سوی فرمانداری اعلام نشده است و تایید نمی شود.

نخعی با اشاره به این موضوع که مشکل تولید و تامین گوشت مرغ در جاسک نداریم، مهمترین مشکل در کنترل قیمت را نبود کشتارگاه عنوان کرد و گفت: مرغ تولید شده در جاسک جهت ذبح به کشتارگاه در میناب می رود و هزینه حمل و نقل موجب افزایش قیمت مرغ در بازار شده است به گونه ایی که قیمت مرغ در جاسک از پنج هزار و 500 تومان تا پنج هزار و 700 تومان عرضه می شود.

وی دیگر مشکل این شهرستان را در ارائه خدمات غیرمتعارف حمل و نقل بار عنوان کرد و افزود: قیمتهای مشخص شده عرضه اقلام مورد نیاز و اساسی مردم به دلیل اینکه جاسک در دورترین نقطه شرق استان قرار گرفته است در زمان عرضه متفاوت است و کامیونهای حمل بار قیمتی را بیشتر از قیمت مشخص شده حمل بار در زمان تحویل طلب می شود که در پشت بارنامه قید و یا به صورت زیرمیزی دریافت می کنند.

فرماندار جاسک اضافه کرد: طی مکاتباتی با تعزیرات حکومتی درخواست رسیدگی که پرونده متخلفین در این شهرستان شده که متاسفانه تا کنون نماینده تعزیرات حکومتی در این شهرستان حضور نیافته است و طی این هفت ماه پرونده های تشکیل شده رسیدگی نشده است.

مرغ در بشاگرد 5700 تومان در بندرعباس 5200 تومان

رضا ملانسب فرماندار بشاگرد در ارتباط مستقیم با جلسه ستاد تنظیم بازار استان با ابراز رضایت از وضعیت تامین اقلام مورد نیاز مردم عنوان کرد: در تامین برنج، روغن، شکر و گوشت قرمز و مرغ مشکلی نداریم و مرغ گرم به قیمت پنج هزار و 700 تومان در بازار عرضه می شود.

عبدالمجید عبدلی زاده رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان در پاسخ به سئوال استاندار هرمزگان در مورد قیمت مرغ در بازار بندرعباس گفت: قیمت مرغ گرم در بازار بندرعباس پنج هزار و 200 تومان است و اگر تفاوت قیمتی در شهرستانها است به دلیل بعد مسافت است.

مرغ تولیدی پارسیان در لارستان کشتار می شود

صفایی معاون فرماندار پارسیان هم بااعلام اینکه مشکلی در تامین مایحتاج روزانه مردم نداریم و قیمتها لحظه ای توسط اکیپهای گشت کنترل می شود، بیان داشت: به دلیل عدم فعالیت رسمی کشتارگاه در پارسیان مرغ مورد نیاز این شهرستان در کشتارگاه لامرد ذبح و عرضه می شود، وی عدم فعالیت کشتارگاه را عدم سرمایه در گردش عنوان کرد.

وی همچنین عدم حضور نماینده سازمان تعزیرات حکومتی و دپو پرونده های تشکیل شده را عمده مشکل برخورد با متخلفین و گرانفروشان عنوان کرد.

معاون فرماندار پارسیان عنوان کرد: دوهزار هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان زیر کشت گوجه فرنگی است که برآورد برداشت 70 هزار تن گوجه در پارسیان را داریم و آمادگی تامین گوجه فرنگی مورد نیاز شهرستانهای استان و استانهای همجوار را داریم.

ابراهیم عزیزی با کنایه به برخی از مسئولان استان گفت: مدیران استان خبر ندارند در پارسیان این محصولات کشت می شود واز تهران می آورند.

روغن خارجی مصرف می کنیم

سالاری فرماندار قشم با تاکید بر اینکه مشکل تامین مواد غذایی در ماه محرم و صفر نداریم، افزود: مشکل روغن و برنج نداریم زیرا روغن و برنج را از خارج وارد می کنیم. وی در ادامه در پاسخ به سئوال استاندار در مورد قیمت گوشت قرمز و مرغ گفت: مرغ از بستک پنج هزار و 400 تومان خریداری و در جزیره به قیمت پنج هزار و 800 تومان عرضه می شود. قیمت گوشت گوسفندی 21 هزار تا 24 هزار تومان به فروش می رسد.

فرماندار بستک هم در ادامه ارائه گزارشات فرمانداران به استاندار هرمزگان قیمت گوشت با استخوان را 20 هزار تومان و بدون استخوان را 21 هزار تومان اعلام کرد. همچنین فرماندار شهرستان بندرخمیر هم قیمت مرغ را پنج هزار 300 تومان و گوشت گوساله را 17 هزار و 500 بیان کرد و عمده مشکل این شهرستان را عدم رسیدگی به موقع پرونده های متخلفین توسط تعزیرات حکومتی اعلام کرد.

تاکید وزیر کشور بر جلوگیری از خروج کالاهای اساسی

در ادامه جلسه عبدالرضا ناطق معاون برنامه ریزی استاندار هرمزگان نامه ویژه مصطفی محمد نجار وزیر کشور به استانداران استانهای مرزی قرائت کرد و بیان داشت: در این نامه وزیر کشور خواستار تشدید برخورد در خروج کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم و مسکوکات طلا و سکه از مرزهای رسمی و غیررسمی شد.

استاندار هرمزگان در جمع بندی جلسه ستاد تنظیم بازار تقویت تولید و تامین اقلام مورد نیاز مردم را از اهمیت بالای برشمرد و بیان داشت: تقویت ظرفیتها و فرصتهای موجود در استان می تواند در امر تولید کالاهای اساسی در کشور موثر باشد ازاین رو تمامی مدیران و مسئولان دستگاه های اجرایی در استان باید بر تقویت تولید تمرکز بیشتری داشته باشند.

از ظرفیت بازارچه های مرزی استفاده شود

ابراهیم عزیزی در ادامه با تاکید بر تامین تمامی نیازهای استان افزود: فعال سازی بازارچه های مرزی می تواند به عنوان یک ظرفیت در واردات کالاهای اساسی نقش موثری را در کنترل قیمت بازار ایفا کند، همچنین مصوبه ای مشخص شده است تا واردکنندگان مازاد کالاهای وارداتی که در استان مورد استفاده قرار نمی گیرد را به استانهای همجوار ارسال کنند.

وی عنوان کرد: تحت هیچ شرایطی نباید کالاهای اساسی از مرزهای استان به کشورهای همسایه قاچاق شود، از این رو دستگاه های متولی در نظارت و کنترل مرزها دقت نظر بیشتری داشته باشند.

ذخیرسازیها منطقی باشد

عزیزی اضافه کرد: ذخیرسازی های کالاهای اساسی منطقی و بدور از حرص و رفتارهای غیرمنطقی باشد، ذخیرسازی اقلام مورد نیاز مردم برای ماههای خاص سال اجتناب ناپذیر است. اعضای ستاد تنظیم بازار نظارت بیشتری بر کنترل بازار داشته باشند و روزانه قیمتها و نحوه عرضه کالاهای اساسی را در بازار پایش، کنترل و نظارت داشته باشند.

وی تاکید کرد: مدیران به جای نامه نگاری های اداری سعی کنند بیشتر عمل کنند زیرا همه مشکلات با نامه نگاری حل نمی شود و باید حضور بیشتر در بازار داشته باشند.

طی هفته های اخیر همزمان با افزایش قیمت کالاهای اساسی در تهران بیشتر اقلام مصرفی در استانها و به طبع آن در شهرستانها با افزایش قیمت روبرو شد.

گزارش از رضا زرگر