41 هزار فرصت شغلی برای زندانیان کشور فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم مطهر نژاد ظهر شنبه در بازدید از فعالیت های حرفه آموزی زندان مرکزی بیرجند، با بیان اینکه طی سال گذشته 70 هزار مددجو موفق به فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای شدند، افزود: برای این زندانیان گواهی نامه آموزش های فنی و حرفه ای صادر شده است.

وی افزود: قرار بود بر اساس قانون امسال یک هزارو 440 میلیارد تومان اعتباربودجه به بنیاد تعاون و حرفه آموزی زندانیان اختصاص پیدا کند که تا امروز موفق نشدیم از طریق بانک های عامل این میزان را جذب کنیم.

مدیرعامل بنیاد تعاون و حرفه آموزی و صنایع زندانیان کشور بیان کرد: اگر این میزان اعتبارات در اختیار بنیاد قرار گیرد می توانیم 30 هزار فرصت شغلی به 41 هزار فرصت شغلی فعلی اضافه کنیم.

مطهر نژاد افزود: بنیاد با استفاده از کمک های مردمی و منابع داخلی سعی دارد تا پایان امسال چهار هزار فرصت شغلی دیگر در کشور ایجاد کند.

وی اظهار کرد: تغییر نگرش و نگاه مردم نسبت به زندانیان و کمک به خانواده‌ها آنها نیاز به کار فرهنگی گسترده دارد.

مطهرنژاد، اصلاح، تربیت و ایجاد زمینه بازگشت شرافتمندانه مددجویان به جامعه را از جمله اهداف اصلی این بنیاد دانست و بیان داشت: باید با همدلی و تلاش، زمینه اشتغال مددجویان را در دوران محکومیت و پس از آن فراهم کنیم.

محمدعلی اربابی مدیرکل زندان های خراسان جنوبی نیز به اشتغال و حرفه آموزی 550 نفر مددجو در زندان مرکزی بیرجند اشاره کرد و گفت: این افراد در 10 کارگاه حرفه آموزی شامل قالیبافی، تعمیر خودرو، جوشکاری، خیاطی و نجاری مشغول به کار هستند.