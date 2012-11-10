به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمان پرست تصریح کرد: این در حالی است که قطعنامه تأسیسی شورای حقوق بشر تنها به کشورهایی اجازه عضویت در این شورا را می دهد که دارای پرونده روشن و مثبت حقوق بشری باشند.

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان ضمن اشاره به گزارش دوره ای جهانی موسوم به یو پی آر در شورای حقوق بشر افزود: بسیاری از کشورها نقض گسترده استانداردهای بین المللی حقوق بشر توسط آمریکا را در این گزارش مورد اشاره قرار داده اند.



وی از جمله موارد نقض حقوق بشری آمریکا در این گزارش را کشتار غیر نظامیان به ویژه کودکان و زنان،بکارگیری انواع شکنجه ها در زندانهای مخفی و آشکار آمریکا درنقاط مختلف جهان، افزایش اسلام ستیزی و مبارزه با مقدسات مسلمانان در آمریکا ، حمایت بی قید و شرط آمریکا از رژیم صهیونیستی در جنایات و موارد نقض حقوق مردم فلسطین توسط این رژیم ذکر کرد.



رامین مهمان پرست تصریح کرد: بدیهی است که دولت آمریکا با سوابق منفی حقوق بشری و عملکردهای مغایر با معیارها و استانداردهای مندرج در کنوانسیون ها و معاهدات حقوق بشری سازمان ملل فاقد صلاحیت عضویت در شورای حقوق بشر که مهمترین سازوکار بین المللی حقوق بشری به شمار می رود ، است.



سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت: جمهوری اسلامی ایران از اعضای سازمان ملل متحد بویژه کشورهای در حال توسعه که نقش محوری در شکل گیری شورای حقوق بشر داشته اند می خواهد که با عضویت آمریکا در شورای حقوق بشر در انتخابات 22 آبان ( 12 نوامبر ) درمجمع عمومی سازمان ملل مخالفت نمایند.