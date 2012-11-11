80 درصد واحدهای مسکونی تا پایان آبان تحویل زلزله زدگان هریس می شوند

داریوش مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: روستائیان مهاجری که حتی در لیست دهیاری های تابعه روستاهای شهرستان هریس نیز نیستند، به روستاهای خود بازگشته و منتظر دریافت واحدهای مسکونی و دامی هستند.

فرماندارشهرستان هریس مهاجرت معکوس روستائیان را یکی از عوامل تعادل جمعیت روستایی و عشایری دانست و افزود : زمانبندی نامناسب و سودجویی روستائیان در جریان مهاجرت معکوس نوعی اجحاف در حق روستائیان دائمی در مناطق زلزله زده است.

وی با اشاره به عدم اولویت بندی در مراحل اولیه بازسازی در مناطق زلزله زده روستایی اظهار داشت: تفکیک روستائیان و درخواست واحدهای مسکونی مجزا از خانه های پدری توسط فرزندان از دیگرعوامل کندی روند بازسازی در شهرستان هریس به شمار می رود.

مرادی با اشاره اینکه مصالح ساختمانی برای بازسازی واحدهای مسکونی و دامی به اندازه کافی تامین شده است ، اعلام کرد: با کمبود کارگر و نیروی ماهر در شهرستان هریس مواجه نیستیم.

داریوش مرادی تشریح کرد: در شهرستان هریس و روستاهای تابعه پنج هزار و 400 واحد مسکونی دردست بازسازی است که از این تعداد واحد مسکونی پنج هزار و100واحد مسکونی در حال آرماتور بندی و پی ریزی است.

وی با بیان اینکه 850 واحد مسکونی در شهرستان هریس و روستاهای تابعه در مرحله گچ کاری است، اظهار امیدواری کرد تا پایان آبان ماه امسال 80 درصد واحد ها به زلزله زدگان تحویل داده شود.