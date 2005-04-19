ديدار سفير جديد ويتنام با وزير امور خارجه كشورمان

به گزارش خبرگزاري "مهر"، وزير امور خارجه كشورمان در اين ديدار ضمن اشاره به تاريخ مبارزاتي ويتنام و احترام ملت ايران به مبارزات مردم ويتنام به وجوه مشترك دو كشور در زمينه هاي مختلف پرداخت و اعلام كرد با توجه به ظرفيتهاي موجود دو كشور، شركتهاي ايراني در چارچوب همكاري هاي جنوب - جنوب آماده ارائه خدمات فني و مهندسي و انتقال تجربيات و دانش علمي خود در زمينه هاي مختلف ازجمله صنايع خودروسازي و توليد انرژي به شركت هاي ويتنامي هستند.

دكتر خرازي همچنين افزود: اميد است در آينده شاهد گسترش همكاريهاي دو كشور در ابعاد گوناگون سياسي، اقتصادي و فرهنگي باشيم.

سفير جديد ويتنام نيز در اين ديدار ضمن ابلاغ گرمترين درودهاي مقامات بلند پايه كشور متبوعش به مقامات عاليه جمهوري اسلامي با اشاره به موقعيت جغرافيايي و اقتصادي ممتاز جمهوري اسلامي ايران در منطقه، خواستار افزايش و گسترش مناسبات دو كشور در كليه سطوح سياسي و اقتصادي آن شد.