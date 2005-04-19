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۳۰ فروردین ۱۳۸۴، ۲۰:۰۵

امروز و با تاكيد بر روابط دوجانبه انجام گرفت:

ديدار سفير جديد ويتنام با وزير امور خارجه كشورمان

نگويان واهان سفير جديد ويتنام در جمهوري اسلامي ايران در ديدار با دكتر كمال خرازي وزير امور خارجه كشورمان رونوشت استوارنامه خود را تسليم وي كرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، وزير امور خارجه كشورمان در اين ديدار ضمن اشاره به تاريخ مبارزاتي ويتنام و احترام ملت ايران به مبارزات مردم ويتنام به وجوه مشترك دو كشور در زمينه هاي مختلف پرداخت و اعلام كرد با توجه به ظرفيتهاي موجود دو كشور، شركتهاي ايراني در چارچوب همكاري هاي جنوب - جنوب آماده ارائه خدمات فني و مهندسي و انتقال تجربيات و دانش علمي خود در زمينه هاي مختلف ازجمله صنايع خودروسازي و توليد انرژي به شركت هاي ويتنامي هستند.

دكتر خرازي همچنين افزود: اميد است در آينده شاهد گسترش همكاريهاي دو كشور در ابعاد گوناگون سياسي، اقتصادي و فرهنگي باشيم.

سفير جديد ويتنام نيز در اين ديدار ضمن ابلاغ گرمترين درودهاي مقامات بلند پايه كشور متبوعش به مقامات عاليه جمهوري اسلامي با اشاره به موقعيت جغرافيايي و اقتصادي ممتاز جمهوري اسلامي ايران در منطقه، خواستار افزايش و گسترش مناسبات دو كشور در كليه سطوح سياسي و اقتصادي آن شد.

کد مطلب 174007

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