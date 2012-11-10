انتشار 90 عنوان کتاب مازندران شناسی در استان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی ابراهیمی ظهر شنبه در حاشیه نمایشگاه بزرگ مازندران در جمع خبرنگاران به جایگاه رفیع کتاب در ادیان توحیدی به ویژه اسلام اشاره کرد و گفت: می طلبد جوانان جمهوری اسلامی انس و الفت بیشتری با کتاب های مبانی فکری و اعتقادی داشته باشند.



وی از برگزاری نمایشگاه کتاب به عنوان رخداد مهم فرهنگی یاد کرد و گفت: خوشبختانه شهروندان همه ساله از این رویداد فرهنگی استقبال می کنند.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، فعالیت ها و رویدادهای فرهنگی را در مقابله با جنگ نرم بسیار تاثیرگذار دانست و افزود: برگزاری نمایشگاه کتاب و نماش تمدن ایرانی اسلامی از رخدادهای مهم و همچنین پاسخ دندان شکنی به یاوه گویی های دشمنان است.



ابراهیمی، به کارگاه های آموزشی شامل تالیف، صفحه آرایی و ویراستاری به عنوان بخشی از برنامه های جنبی نمایشگاه کتاب اشاره کرد و افزود: علاقمندان می توانند با شرکت در این کارگاه ها از دانش استادان مربوطه بهره ببرند.



وی تعداد ناشران استانی را 130 نفر عنوان کرد وگفت: از این افراد هر ساله در نمایشگاه بزرگ کتاب تجلیل می شود.



ابراهیمی گفت: 78 هزار جلد کتاب امسال بین ادارات، سازمانها و دانشگاههای استان توزیع شد.



بیستمین نمایشگاه بزرگ کتاب مازندران از امروز به مدت یک هفته با 15 الی 40 درصد تخفیف در 19 شهرستان، شهر و بخش استان دایر است.