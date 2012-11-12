به گزارش خبرنگار مهر، این روزها در کنار عرضه سیدی و دیویدیهای غیرمجاز و کپی فیلمهای شبکه نمایش خانگی در کنار خیابانها، مترو و حتی برخی از فروشگاهها، یکی دیگر از مواردی که حتی برخی از مدیران موسسات شبکه نمایش خانگی و دبیر ستاد صیانت از محصولات فرهنگی و هنری نسبت به آنها تذکر داده و ابراز نگرانی کردهاند، توزیع گسترده انیمیشنها و بازیهای رایانهای غیرمجاز از طریق این شبکههای زیرزمینی است.
انیمیشنها و بازیهایی که بیتردید خوراک اصلی کودکان است و میتواند حتی روی آموزش آنها و الگوبرداریشان برای رسیدن به یک "سبک زندگی" تاثیرات مستقیم داشته باشد.
بازی ضددینی "آئین آدمکشان"
سعید جابری انصاری دبیر ستاد صیانت از محصولات فرهنگی و هنری در ارتباط با تازهترین یافتههای این ستاد در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه به تازگی بستههایی وارد بازار قاچاق محصولات فرهنگی شدهاست که در آنها بازیهای رایانهای "اساسینز کرید 3و4" (آئین آدمکشان) دیده میشود. این بازی تم مذهبی دارد و به نوعی با موضوع قتل عام حتی به مباحث آخر الزمانی نیز میپردازد.
وی افزود: تاکنون با فروشندگان این بازیها برخورد شده و تا جایی که در توانمان بوده این نسخههای غیرمجاز را کشف و ضبط کردهایم.
کودکان؛ هدف تازه در میدان رویارویی مذهبی
در کنار تولید فیلمهای سینمایی با هدف رویارویی مذهبی و حتی توهین به ارزشهای اسلامی که نمونههای آن را در چند سال اخیر بسیار دیدهایم، اینبار مهاجمان فرهنگی با ساخت بازیهای رایانهای اهداف تازهای برای خود تعریف کردهاند. باید به این موضوع توجه کنیم که اینبار فرزندان ما در معرض این اتفاق هستند و با سهل انگاری خانوادهها میتوانیم شاهد وقایع جبران ناپذیری باشیم.
مسائل آموزش کودکان که این روزها در جامعه ما بیشترین اوقات فراغت خود را با رایانه میگذرانند امر مهمی است که نباید خانواددهها از آن غافل شوند.
حجم بالای انیمیشنها و بازیهای کشف شده توسط ستاد صیانت
دبیر ستاد صیانت از محصولات فرهنگی با اشاره به گسترش توزیع این قبیل بازیها عنوان کرد: این بازیها با هدف توهین به ارزشهای اسلامی و بدون مجوز وارد بازار شدهاست. البته متخلفان تلاش کردهاند برای ورود این محصولات به بازار از پکهایی استفاده کنند که شباهتهایی به نسخههای مجاز دارد.
جابری انصاری تصریح کرد: خانوادهها باید به این موضوع توجه کنند. ما به آموزش کودکان اهمیت زیادی میدهیم. امیدواریم مردم و خانوادهها با رصد این نسخهها و تماس با شماره 42991 مشاهدات خود را اطلاع داده و ما را امر مبارزه با این پدیده یاری دهند.
وی همچنین تاکید میکند: در استانها هم باید به این موضوع بیشتر توجه شود. در بحث جنگ نرم چنین مسائلی نیز وجود دارد که نباید از چشم تیزبین ما دور بماند. این بازیها میتواند تاثیرات بسیار منفی بر روی ذهن بچههای ما داشته باشد.
زیورآلات شیطانپرستی؛ یادگار از سریالهای ماهوارهای!
یکی دیگر از مواردی که این روزها در کنار محصولات فرهنگی غیرمجاز دیده میشود گردنبندها و زیورآلات منتسب به برخی سریالهای ماهوارهای است که در میانشان حتی گردنبندهایی با نمادهای شیطانپرستی هم رویت شدهاست.
البته این زیورآلات به غیر از اینکه در کنار خیابانها به فروش میرسد، توسط شبکههای ماهوارهای تبلیغ و نسبت به فروش آنها نیز اقدام میشود. این شبکهها با دادن یک شماره تلفن که اتفاقا شمارهای داخلی و متعلق به یکی از مشترکان مخابرات در داخل کشور است از علاقمندان میخواهند برای تهیه این محصولات تماس بگیرند. حتی در سایتهای اینترنتی هم به صورت آنلاین میتوان این زیورآلات را خرید!
نمونههایی از زیورآلات کشف شده توسط ستاد صیانت
و این گونه است که در کنار اقبال به سریالهای غیراخلاقی شبکههای فارسیزبان ماهوارهای که واقعهای خطرناک به شمار میرود و هنوز تبعات آن در جامعه دیده میشود، این بار حتی زیورآلاتی که بازیگران این مجموعهها استفاده می کنند نیز در میان مردم کوچه و خیابان خرید و فروش میشود.
جابری انصاری در این باره میگوید: ما در چند روز گذشته شاهد فروش گردنبندها و زیورآلات شیطانپرستی در تهران بودهایم که با همکاریهای انجام شده اقدام به جمعآوری آنها در تقاطع چهارراه ولیعصر کرده و با فروشندگان نیز برخورد کردیم.
کپی غیرمجاز به محصولات آموزشی هم رسید
انصاری درباره یکی دیگر از نمونههای قاچاق محصولات فرهنگی هم گفت: در حوزه زبانهای انگلیسی کتابهای رمان و داستانی چاپ میشود که برای آموزش همراه آنها سیدی نیز منتشر میشود. این سیدیها اکثرا کپی هستند و هیچ مجوزی از مرکز رسانههای دیجیتال دریافت نکرده اند. این ناشران باید مجوزهای لازم در این ارتباط را دریافت و برای گرفتن آن به مرکز رسانههای دیجیتال مراجعه کنند.
بحث برخورد جدی با نسخههای کپی غیرمجاز در شهرستانها که به گفته مدیران شبکه نمایش خانگی امری غیرقابل انکار است و حتی باعث شده آنها کمترین فروش نسخه مجاز را در شهرستانها داشته باشند یکی دیگر از مواردی است که باید به آن رسیدگی شود.
تکثیر غیرمجاز "یه حبه قند" کمتر از یک هفته پس از توزیع رسمی در شبکه خانگی
دبیر ستاد صیانت در این زمینه با اعلام خبر کشف و ضبط 51 هزار سیدی و دیویدی غیرمجاز در شهر اصفهان، میگوید: ما چند روز گذشته در شهر اصفهان حدود 51 هزار سیدی و دیویدی در حوزه مختلف همچون بازیهای رایانهای، کپی فیلم "یه حبه قند" و دیگر آثار سینمایی، موسیقی، پکهای آموزشی کشف و ضبط کرد.
وی افزود: این عملیات گسترده با همکاری پلیس اطلاعات و امنیت اصفهان و اعضای بازرسی ستاد صیانت انجام شدهاست. ما به تمام استانها عزیمت میکنیم و عزم جدی در این ارتباط داریم. تشکیل ستادهای استانی صیانت نیز همچنان دنبال میشود. این کارها با اقدام جدی وزیر ارشاد همراه است.
آنچه در این گزارش به آن اشاره شد مختصری از فعالیتهای ستاد صیانت از محصولات فرهنگی و نیز توصیفی از گستره وسیع میدان فعالیت امپراطوری قاچاق محصولات فرهنگی بود. واقعیتی که نشاندهنده لزوم وجود عزمی ملی برای مقابله با این پدیده شوم فرهنگی است.
