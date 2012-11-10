نیروگاه اتمی بوشهررا ازروسیه تحویل می گیریم/واگذاری به پیمانکار ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون عباسی ظهر شنبه در نشست با استاندار بوشهر اظهار داشت: تلاش می‌کنیم از نیروهای داخلی در صنعت هسته‌ای استفاده کنیم و برای این کار باید زیرساخت‌های آموزشی لازم را فراهم سازیم که با مذاکرات انجام شده با وزیر نفت آموزشکده فنی برای تربیت نیروها و تکنسین در استان بوشهر ایجاد شود.

وی در ادامه به توافقات صورت گرفته برای تقویت دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در رشته‌های نفتی و مهندسی بوشهر و همچنین تامین نیروهای لازم صنایع به ویژه صنعت هسته‌ای خبر داد.

رئیس سازمان انرژی اتمی به پیش‌بینی ساخت دو هزار و 400 واحد مسکونی در طرح جامع ساخت واحدهای مسکونی نیروگاه اتمی بوشهر اشاره کرد و افزود: با این کار زمینه اسکان نیروهای داخلی و خارجی فراهم خواهد شد.

وی در ادامه به حضور پنج هزار نفر از نیروهای این نیروگاه در بوشهر، ادامه داد: باید تلاش کنیم کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی و رفاهی در بوشهر بالا رود تا سرویس دهی لازم به این نیروها صورت بگیرد.

ضرورت راه‌اندازی اورژانس هسته‌ای در بوشهر

استاندار بوشهر نیز در این نشست اظهار داشت: با توجه به تاکید رئیس سازمان انرژی اتمی بر ایجاد پژوهشکده مطالعات هسته‌ای متناسب با نیروگاه اتمی بوشهر، می‌توانیم پایگاه اصلی آن را در استان بوشهر و در کنار دانشگاه خلیج فارس بوشهر قرار دهیم.

فریدون حسنوند به راه‌اندازی بیمارستان بوشهر در آینده نزدیک اشاره داشت و با تاکید بر لزوم راه‌اندازی اورژانس هسته‌ای، اضافه کرد: پیش‌بینی‌های لازم در مورد احداث اورژانس هسته‌ای در این مرکز درمانی باید انجام شود و در این زمینه نیازمند حمایت رئیس انرژی اتمی هستیم.

وی در ادامه به محاصره بوشهر در بین آب و برخی صنایع و مشکلات ورودی و خروجی بوشهر اشاره کرد و افزود: در حالیکه در نشست‌های پدافند غیرعامل بر تسریع درگذر 75 متری تاکید شده، 20 میلیارد تومان این گذر هزینه دارد که 10 میلیارد تومان آن قرار است از طرف استان بوشهر تامین شود.