آیا پول بیشتر شادی و خوشبختی می آورد؟

خوشبختی احساسی درونی است که به آنچه داریم وابسته نیست؛ به آن چه هستیم بستگی دارد. پول، خانه، اتومبیل و صدها چیز دیگر می توانند زمینه خوشبختی را فراهم کنند ولی خود خوشبختی نیستند، چرا که بارها افرادی را ملاحظه نموده ایم که با داشتن ثروت زیاد، خود را محتاج خوشبختی دیده اند و در پی رسیدن به آن تلاش و کوشش کرده اند.

چنانکه ملاحظه می فرمایید، خوشبختی یک احساس است. می شود ماشین نداشت ولی احساس خوشبختی می کرد، می شود یک خانه کوچک و ساده داشت ولی باز هم احساس خوشبختی کرد. پس چه می شود اگر همان قدر که برای افزودن دارایی و داشته های مان از خودگذشتگی نشان می دهیم، به تقویت این احساس در درون مان نیز بپردازیم.

آنهایی که احساس قوی خوشبختی دارند، اتفاقا و رسیدن به اهداف مادی شان نیز موفق تر هستند. برای تقویت این احساس می توانید به نعمت های درونی و بیرونی خود بیندیشید این کار روحیه شما را تقویت می کند و هستی شما را معنا می بخشد. آنگاه احساس خوشبختی در درون ما متبلور می شود و آن را با تمام وجود حس خواهید کرد.

گذشته ما چه تاثیری بر احساس خوشبختی ما دارد؟

یکی از دلایلی که بعضی ها در زندگی خود، روزهای خوشی ندارند این است که آنان به زنده نگاه داشتن روزهای تلخ و پر از ناکامی گذشته ادامه می دهند و به هر بهانه ای اینها را یادآوری می کنند و ترجیح می دهند با درد و رنج گذشته خود باشند.

شما آنچه را که تاکنون برایتان اتفاق افتاده تغییر دهید، اما می توانید از آن عبرت بگیرید. درس گرفتن از گذشته به معنای یادآوری و تکرار آن نیست بلکه به معنای آگاهی، بیداری و عدم تکرار اشتباهات است. گذشته، یعنی تجربه و آینده، یعنی ساختن. به خودتان بگویید: "امروز نخستین روز از بقیه عمر من و شروعی زیبا برای ساختن دوباره است" تلاش کنید که هر روزتان بهتر از دیروز باشد. این همان تعبیر زیبا از خوشبختی است، مفهومی که به سادگی می توان به آن دست یافت، به شرطی که کمی اراده و همت داشته باشیم و باور کنیم که "گذشته ارزش عبرت، حال ارزش زیستن و آینده ارزش ساختن را دارد".



از گذشته عبرت گرفتن یعنی پیدا کردن نکات مفید و سازنده ان. حتی اگر در نگاه اول، این گذشته سراسر رنج و سختی باشد. یعنی در پی سازندگی بودن با استفاده از تجربیات گرانبهایی که به دست آمده است. ما به عبرت گرفتن از گذشته می توانیم به زندگی خود جهت و هدف ببخشیم. تجربیات گذشته، میراث های ارزشمندی هستند که به دستمان رسیده اند. تلخ یا شیرین فرقی نمی کند، می توانیم از آنها برای تعریف و تعیین هویت خود استفاده کنیم و بپذیریم که "من گذشته خود را با کمبودها و دارایی ها، توانایی ها و نقطه ضعف ها، تعیین ها، دودلی ها و ... می پذیرم و با همه اینها می توانم به زندگی خود مفهوم و جهت بدهم.

از گذشته عبرت گرفتن یعنی پذیرفتن اصل و ریشه و سرنوشت خویش، آشتی کردن با معیارهای واقعی خود، پذیرفتن ضعف های والدین و افرادی که در آموزش و تربیت ما نقش داشته اند و بخشیدن کسانی که شاید به نوعی علت مشکلات و سختی هایی هستند که اکنون با آنها روبرو هستیم.

آیا پول شادی و خوشبختی می آورد؟

پول یکی از موضوعاتی است که ما در زندگی خود بیش از هر چیز نسبت به آن احساسات نشان می دهیم. بیشتر مردم حاضرند چیزهایی بسیار ارزشمندتر از پول را از دست بدهند تا پول بیشتری به دست آورند. مثلا بیش از ظرفیت به خودشان فشار می آورند، وقت کافی صرف خانواده و دوستان خود نمی کنند و یا حتی سلامت خود را به خاطر آن از دست می دهند. در جامعه ما پول منبع نیرومندی است که غالبا آن را به عنوان معیاری برای تعیین کیفیت زندگی در نظر می گیرند ولی اکثر ما در زندگی با افرادی روبرو می شویم که با وجود ثروت و شهرت کم تر از آن چه ما انتظار داریم، شاد و خوشبخت هستند.



تعجب برانگیز است که تعداد زیادی از افراد ثروتمند آن قدر که ما تصور می کنیم، خوشبختی را تجربه نمی کنند. پول و ثروت یکی از چیزهایی است که اکثر مردم به دنبال آن هستند و آن را عامل خوشبختی می دانند و می بینیم که چه حرص و طمعی برای جمع آوری آن دارند. اما آیا شما کسی را سراغ دارید که در این زمینه به حدی رسیده باشد که نفس راحتی بکشد و بگوید به تمام آرزوهایم و آن چه می خواستم رسیده ام و دیگر چیزی نمی خواهم؟!

فیلسوفان باستان عادت داشتند در جواب این سئوال که "آیا پول خوشبختی می آورد؟" پاسخ دهند که حداقل رفاه مادی برای تامین مناسب خوراک، پوشاک و درمان ضروری است. اما بلافاصله می افزودند که علاوه بر این حداقل، تنها زندگی معنوی و نیکوکاری و تناسب روابط اجتماعی، دستیابی به خوشبختی را ممکن می سازد.

اگر انسان راه ثروت و ثروت اندوزی را برای رسیدن به خوشبختی برگزیند، نه تنها به آن دست نمی یابد، بلکه احساس خوف و حزن در او مضاعف می گردد. البته این به آن معنا نیست که بالا رفتن درآمد اصلا مهم نباشد. مقصود این است که ارتباط بسیار کمی بین ثروت و احساس خوشبختی وجود دارد.

اما چرا پول نمی تواند حس ماندگار خوشبختی را در ما ایجاد کند؟

مشکل اصلی این است که مغز انسان در برابر تجارب مثبت شرطی می شود، به دست آوردن مقدار زیادی پول که انتظارش را نداشته اید خیلی خوب است، اما با گذشت زمان واکنش شما به آن عادی می شود، انسان به همه چیز عادت می کند، از بهترین وقایع و تجربیات گرفته تا بدترین آنها کم کم برای او عادی می شوند. وقتی نیازهای اولیه زندگی مانند آب، غذا و مسکن فراهم نباشد خوشبختی نیز جایی ندارد. اما وقتی این نیازها برآورده شدند، ارتباط بین درآمد بیش تر با احساس خوشبختی از بین می رود.



میزان معینی از امکانات مادی، برای رسیدن به احساس رضایت ضروری است، اما به دست آوردن درآمد هر چه بیشتر باعث می شود که وقت کم تری برای کارهایی که به ما احساس رضایت می دهند باقی بماند، در حالی که زمان بیشتری صرف کارهایی می شود که ما را خوشبخت نمی کنند.